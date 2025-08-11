丹娜絲颱風重創太陽能售電 中租-KY 7月營收衰退

丹娜絲颱風重創太陽能售電，拖累中租-KY 7月營收衰退。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（11）日公告2025年7月獲利，7月單月自結合併稅後純益14.8億元，較前月及去年同期均呈衰退；累計前7月合併稅後純益119.8億元、年減16%，包括台灣及中國2大市場獲利均為衰退表現，值得注意的是，7月上旬丹娜絲颱風重創台灣中南部，影響太陽能售電收入表現，導致7月營收表現衰退。

根據中租公告，7月自結合併營收達79.2億元，累計1至7月營收為572億元、年減4%，分地區別來看，台灣、中國及東協３大市場，累計營收分別為衰退3%、衰退9%及成長5%；若與前月相較，整體合併營收月減1%，主要因台灣太陽能售電收入當月受氣候影響，較前月減少，中國及東協市場的營收則月增1%及2%。

獲利表現方面，7月單月自結合併稅後純益14.8億元，較前月減少11%，中租表示，主要因前月中國業外財政返還金額較多；累計1至7月合併稅後純益119.8億元、年減16%，EPS為6.67元，主要因中國市場累計預期信用減損損失金額較去年同期增加，分營運地區別來看，台灣、中國的累計獲利均較去年衰退，分別較去年衰退2%及衰退33%，唯獨東協市場成長57%，特別是越南及馬來西亞獲利成長金額最為顯著。

