晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

丹娜絲颱風重創太陽能售電 中租-KY 7月營收衰退

2025/08/11 18:06

丹娜絲颱風重創太陽能售電，拖累中租-KY 7月營收衰退。（記者李靚慧攝）丹娜絲颱風重創太陽能售電，拖累中租-KY 7月營收衰退。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（11）日公告2025年7月獲利，7月單月自結合併稅後純益14.8億元，較前月及去年同期均呈衰退；累計前7月合併稅後純益119.8億元、年減16%，包括台灣及中國2大市場獲利均為衰退表現，值得注意的是，7月上旬丹娜絲颱風重創台灣中南部，影響太陽能售電收入表現，導致7月營收表現衰退。

根據中租公告，7月自結合併營收達79.2億元，累計1至7月營收為572億元、年減4%，分地區別來看，台灣、中國及東協３大市場，累計營收分別為衰退3%、衰退9%及成長5%；若與前月相較，整體合併營收月減1%，主要因台灣太陽能售電收入當月受氣候影響，較前月減少，中國及東協市場的營收則月增1%及2%。

獲利表現方面，7月單月自結合併稅後純益14.8億元，較前月減少11%，中租表示，主要因前月中國業外財政返還金額較多；累計1至7月合併稅後純益119.8億元、年減16%，EPS為6.67元，主要因中國市場累計預期信用減損損失金額較去年同期增加，分營運地區別來看，台灣、中國的累計獲利均較去年衰退，分別較去年衰退2%及衰退33%，唯獨東協市場成長57%，特別是越南及馬來西亞獲利成長金額最為顯著。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財