泓德能源上半年EPS1.31元 下半年聚焦光電與儲能佈局

2025/08/11 17:32

泓德能源上半年EPS1.31元 下半年聚焦光電與儲能佈局泓德能源看好下半年三大核心事業群帶動營收再創佳績。右起泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌。
（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今（11）日公告上半年財報，上半年營收33.56億元、稅後淨利1.82億元、每股稅後盈餘（EPS）1.31元，泓德能源總經理周仕昌表示，展望下半年將聚焦在電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將帶動全年營收再創佳績。

泓德能源指出，自去年進軍澳洲市場，已於當地四州佈建光儲案場，目標開發總量上看2GW，並採用「長約保障（tolling）＋電力市場參與（merchant）」雙軌模式建立長期收益機制，結合電力保險Cap等避險策略，已吸引多家台灣機構評估共同投資，近期更獲士林電機通過8億元投資案，顯示資本市場的高度肯定。

至於日本市場目前光電及儲能總開發目標已超過3GW。泓德能源表示，今年初宣布與Brawn Capital合作，投資約12.39億新台幣（約59億日圓）於北海道札幌市設置50MW/104MWh的Helios儲能案場（原Project Hikari），該案已於7月底完成併網，連接北海道66kV電網，目前正進行商轉前最後測試，預計將如期於年底前正式商轉，未來也將透過旗下星星電力的Star Trade平台提供電力市場投標策略，參與日本容量市場、現貨市場及調頻市場，創造綜效營收表現。

