泓德能源上半年EPS1.31元 下半年聚焦光電與儲能佈局

泓德能源看好下半年三大核心事業群帶動營收再創佳績。右起泓德能源董事長謝源一、總經理周仕昌。

（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今（11）日公告上半年財報，上半年營收33.56億元、稅後淨利1.82億元、每股稅後盈餘（EPS）1.31元，泓德能源總經理周仕昌表示，展望下半年將聚焦在電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將帶動全年營收再創佳績。

泓德能源指出，自去年進軍澳洲市場，已於當地四州佈建光儲案場，目標開發總量上看2GW，並採用「長約保障（tolling）＋電力市場參與（merchant）」雙軌模式建立長期收益機制，結合電力保險Cap等避險策略，已吸引多家台灣機構評估共同投資，近期更獲士林電機通過8億元投資案，顯示資本市場的高度肯定。

請繼續往下閱讀...

至於日本市場目前光電及儲能總開發目標已超過3GW。泓德能源表示，今年初宣布與Brawn Capital合作，投資約12.39億新台幣（約59億日圓）於北海道札幌市設置50MW/104MWh的Helios儲能案場（原Project Hikari），該案已於7月底完成併網，連接北海道66kV電網，目前正進行商轉前最後測試，預計將如期於年底前正式商轉，未來也將透過旗下星星電力的Star Trade平台提供電力市場投標策略，參與日本容量市場、現貨市場及調頻市場，創造綜效營收表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法