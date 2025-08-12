只要降速50％ 傳川普將允許輝達向中銷售AI Blackwell晶片

川普允許輝達向中銷售縮小版AI Blackwell晶片。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不是只有H20，輝達（Nvidia）將向中銷售縮小版AI Blackwell晶片，路透報導，美國總統川普週一表示，他可能會允許輝達在中國銷售其下一代先進GPU晶片的縮小版。

批評人士表示，此舉可能為中國從美國獲得更先進的運算能力打開大門，儘管兩國正在爭奪技術霸權。

請繼續往下閱讀...

路透報導，縮小版AI Blackwell晶片，是1款略微增強了性能的 Blackwell。換句話說，就是要降低30%到50%的性能，川普表示，這顯然是指要大幅削減該晶片的運算能力。

川普說，「我想他（輝達執行長黃仁勳）會再次來找我討論這個問題，但那將是大手術的未增強版本」。

此前，川普政府確認與輝達和AMD達成了1項前所未有的協議，將中國銷售部分先進晶片所得收入的15%繳給美國政府。

此舉讓華盛頓感到不寒而慄，美國兩黨的對華鷹派長期以來一直試圖讓北京的人工智慧技術落後美國幾代。

美國前總統拜登任內，曾任白宮國家安全委員會技術與國家安全主任的賽義夫·汗表示：「即使是縮小版的旗艦級輝達晶片，中國也能投入資金購買足夠多的晶片，打造世界領先、尖端的人工智慧超級電腦。這可能直接導致中國在人工智慧能力上超越美國。」

路透社 5 月報道稱，輝達正在為中國準備1款新晶片，該晶片是其最新的最先進的 AI Blackwell 晶片的一個變體，但成本要低得多。

輝達尚未披露這款晶片的存在，也未透露其性能與其美國產品相比如何。但Nvidia於3月發布的Blackwell晶片的美國旗艦版，其速度比上一代產品快30倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法