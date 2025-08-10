中國DeepSeek 母公司爆醜聞 總監涉私吞8320萬非法佣金被抓

中國DeepSeek 母公司總監遭到調查。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek母公司爆發醜聞，幻方（High-Flyer Quant）行銷總監李橙因涉嫌透過該公司的對沖基金「幻方量化」收受非法佣金去年底被拘留。這起非法計畫細節近日曝光，從 2018 年持續到 2023 年，李橙與招商證券深圳分公司前任經理孟鵬飛，涉嫌收取非法回扣 1.18 億人民幣（約台幣4.9億），其中李橙私吞近 2000 多萬人民幣（約台幣8320萬）。

中媒《快科技》報導，幻方量化是中國知名的量化避險基金公司，在量化投資領域有著舉足輕重的地位。它與九坤投資、明汯投資、靈均投資一起被稱為「量化四大天王」。

幻方量化正是DeepSeek 的金主，近日幻方量化市場總監李橙與招商證券員工之間長達6年的利益輸送細節，揭開了去年11月「幻方量化員工因涉券商返傭被抓」傳言背後的真相。

報導稱，這起非法計畫從 2018 年持續到 2023 年，涉及的非法券商回扣高達 1.18 億人民幣，款項是透過招商證券轉移，李橙的同夥是招商證券深圳分公司前任經理孟鵬飛。其中，李橙拿到 2000 多萬人民幣，孟鵬飛則拿走約 8000 多萬人民幣（約台幣3.3億），剩餘1000萬人民幣（約台幣4160萬）用於「打點」招商證券總部私人客戶部總經理劉歡。

值得一提的是，在這起案件爆發前，孟鵬飛還涉嫌向時任招商證券深圳分公司負責人高翔行賄值300萬人民幣（約台幣1248萬）的黃金，避免遭到調查。

去年11月，李橙被帶走調查。當時，DeepSeek母公司證實，李橙正在協助調查，具體調查內容尚不得知，公司也不能夠聯繫到他本人，並強調這件事為員工個人行為。

不過，科技媒體《Wccftech》10日指出，鑒於DeepSeek 完全由幻方量化資助與控制，外界恐懷疑這起醜聞是否會波及DeepSeek的聲譽。而且DeepSeek 執行長梁文峰同時也是幻方量化的共同創辦人，可能在調查中被問及此事。

