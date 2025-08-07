核三公投說明會》曾文生：「安全無虞」不是紙上口號

核三重啟公投將於8月23日投票，中選會舉辦5場發表會，首場於今（7日）登場，正方為清大教授葉宗洸（右），反方則是台電公司董事長曾文生（左）。（中選會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「核三重啟公投案」首場意見發表會下午登場，由清大教授葉宗洸對決台電董事長曾文生。曾文生論述強調，公投主文「安全疑慮」寫得容易，但需要時間與多道程序，此時公投不符合程序上合理要求；他說，台電會在核管法子法正式公告後，依法啟動自我安檢，也推動高階核廢選址立法，要負責任找出解方。

核三重啟公投案將於8月23日舉行，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉?」，年滿18歲的國民有投票權。

曾文生說明，文字上寫：「沒有安全疑慮」是容易，但科學上，經過流程檢驗，確認沒有安全疑慮，都要經過反覆程序完成；他說，何時徵求人民意志，要有科學檢測、資料說明再邀請國人決定，「這時候做公投，不符合程序上合理要求」。

他說，身為台電董事長，作為反方代表，要向外界表達，「任何核電展延使用執照使用時間，都有一定程序」，想要展延時間，要看既有設備是否足堪重任，但風險降到一定程度，需要向國人說明，要有公開透明的安全檢測，台電也做自我安全檢查報告後，把可以做到的極端狀態之下，或無法完全做到等狀況，都要清楚向國人說明，再進行國人意志展現，「這才是正確的程序」。

葉宗洸則在下一輪回應，若行政院對核能抱持正面態度，今天就不會有公投。他直言，問題是政府一開始根本不想要使用核電，因此不會有一道程序去進行核電延役評估，如果行政院主動提出，請台電做核電延役公投，等台電做好評估，各方再來發表意見，但現在都沒看到，就是在逼人民提出公投，去實現這件事。

有關葉宗洸提到，核三供電占6%有其必要性，曾文生也坦言，平白無故減掉「當然有壓力」，但機組都在計畫當中，而台灣備轉容量率最低出現在2016、2017年，但當時核二、核三都沒除役，備轉率低於6%就有一百多天，現在即使是夜尖峰，低於6%也小於10天。

兩人也在電力潮流上有火花，葉宗洸批評，現在晚上7點後變成「中電南送」，南部要依賴中部供電，才能滿足用電，要中部燃煤發電去供應南部用電，「這樣公平嗎?」他主張，核三供電占比雖然小，但是有其必要性。

但曾文生也回應，「過去南電北送長達40年」，現在北部因大潭等新機組上線，白天供電充裕，但夜尖峰光電減弱後，需要向南部供電，不過，隨著高雄新機組測試上線後，「短期中電南送」不再發生，他說，有一點點意外，南電北送很長一段時間，現在（中電南送）發生短暫，需要其他地方支應，他無奈指稱，「這是什麼罪大惡極的事情，需要批判？」，當新增電力、新機組效率好，供電潮流可達成平衡。

至於葉宗洸質疑台電燃煤不拆，曾文生也說，燃煤存量超過三十天，甚至可有更長時間，讓燃煤留下作國安戰備，有這樣的功能存在。針對今年五月底，台電啟動備用機組，卻被指責違法，他重申，違法是要被處分，外界給台電很多不公平的評價，但台電是依法操作機組，這些機組整年度發電比例不到1%，「一樣為了國家能源安全，卻被嫌棄」。

曾文生也說，非核家園出現在環境基本法很久，2011年馬前總統說核一、二、三不延役，2025年所有機組執照到期，而民進黨政府沒有更改過執照時間，就是順著時間到期，是在今年5月立法院修改核管法，將執照運轉時間調整，屆期再申請可能性打開。

台電遵循「三個原則、兩個必須」，他說，台電跟隨核安會辦法，只要核管法子法確定通過並公告，台電會依法啟動自我安檢。曾強調，核能使用不應被簡化，分為非核家園或是不是非核家園，忽略背後價值，曾文生說，台灣是民主國家，由民意做決定，但沒人會反對要必需安全的條件，而台電也正在進行高階核廢料選址工作，做出負責任態度，找高階核廢料處理解方。

曾文生結語也提到，正方把核電廠重啟、繼續運轉形容不用花很多錢，同時是非常容易的事情，但這對台電很不公平，因為在核電廠工作第一線是台電同仁，也是你（葉宗洸）的學生。

