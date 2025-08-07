晴時多雲

首場核三公投說明會登場 葉宗洸：核電攸關國安「交戰國不攻擊核電廠」

2025/08/07 17:27

核三重啟公投將於8月23日投票，中選會舉辦5場發表會，首場於今（7日）登場，正方為清大教授葉宗洸（右），反方則是台電公司董事長曾文生（左）。（圖／中選會提供）核三重啟公投將於8月23日投票，中選會舉辦5場發表會，首場於今（7日）登場，正方為清大教授葉宗洸（右），反方則是台電公司董事長曾文生（左）。（圖／中選會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「核三重啟公投案」首場意見發表會下午登場，由清大教授葉宗洸對決台電董事長曾文生，雖是意見發表會，但兩人在說明會的過程就有交鋒，葉宗洸在核安、能源進口、核電價格、能源安全涉及國安等多面著力，他強調，總統賴清德應做到選前對人民宣示，至少保留核電機組，作為緊急供電選項，核三不僅是能源政策，更涉及國安議題。

葉宗洸開場論述提到，台灣能源98%仰賴進口，國、內外都有人主張台灣續用核電，至少保留一座核電廠，確保能源供給都能充足。他提到，中國對台不友善，已將高雄LNG永安接收站列為攻擊目標，但核電廠是國際爆發戰爭衝突時，交戰兩國都不會攻擊的目標。

而核三廠保留可供應5-6%電力，他強調，若台灣海岸被封鎖，還是可以透過核電供應軍事指揮、政府、醫院等單位，戰備上非常必要存在。

葉宗洸提出，反對核電多種理由，其一也包括台灣位處地震帶，但核三廠耐震0.72G，是台北101大樓的兩倍，且國際上沒有核電廠單純因為地震而造成致命性毀損，福島核災是因為地點近海平面，緊急發電機在地下室，海嘯牆僅5公尺等；但我國核三廠不論是距離海平面高度、海嘯牆高度等均優於福島設計，不會造成任何破壞。

核電廠運轉執照40年，是因為美國在反托拉斯法的限制下而設計不超過40年，但美國已有80多座機組延役；他強調，「有的專家說，核電廠原始設計就是40年，時間一到組件就會破壞，當你聽到這個論述，這個人就是相當不專業」。

葉宗洸也直接點名，今天供電緊迫，就是能源政策關係，我能體諒台電董事長沒有著力點，因為核電每度成本1.5元，但台電不敢用、不能用，必須使用價格下不來的天然氣，這比台電售電成本還要高，「台電怎麼可能不虧損」。

他說，台電無法在此施力，這是政府政策問題，而行政院提出撥補台電1000億元，這不也是民眾納稅錢，但不給撥補要調整電價，「我作為民眾，我無法選擇電從哪裡來，很悲哀」。葉宗洸強調，有更低的核電，卻要用高價，根本沒辦法接受。

葉宗洸還提到，總統賴清德在競選總統時，當著台大學生面前說要保留核電機組，做為緊急供電選項，他問反方代表是否支持總統論述。葉宗洸強調，至少讓剛停止核三廠二號機可在一年之內，藉由管制機關修法、台電積極作為，「恢復成停機待命，沒有要你開始發電」，要做到總統對學生、人民的宣示，「保留核電機組」除提供基本用電需求，還有足夠時間讓美軍整備並馳援台灣，這不是單純用電需求，更牽涉能源安全、國安。

