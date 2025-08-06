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M31法說：晶圓廠需求強勁！ 2026年營益率重返健康水準

2025/08/06 17:50

M31今日召開法說會。（M31提供）M31今日召開法說會。（M31提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財廠円星科技M31（6643）今日召開法人說明會，M31總經理張原熏表示，今年在晶圓廠先進製程取得關鍵進展，以及北美晶片大廠擴大2奈米IP（矽智財）採用，公司長期投入先進製程，也已逐步轉化為量產與商業價值。展望下半年，隨著晶片設計業者動能回升，晶圓廠5奈米以下先進製程新案可望持續展開，帶動營收穩健成長，公司已推動多項營運效率優化計畫，預期中長期效益顯現後，營業利益率可望於2026年重返健康水準。

M31第二季合併營收為4.49億元，受匯率影響，第二季新台幣營收增幅明顯受到壓抑，但上半年合併營收仍達8.83億元，年增14.5%，展現穩健成長。然而，受第二季新台幣快速升值影響，公司認列約9000萬元匯兌損失，導致單季由盈轉虧，單季每股虧損0.98元，使上半年EPS減少約1.95元，上半年每股虧損0.51元。費用方面，雖已有效控管人力開支，但EDA授權成本大幅增加仍帶來壓力。隨著與EDA廠商長期合約大致簽訂及營運效率優化措施推進，研發費用可望趨穩，營業利益率預期將於2026年重返合理區間。

張原熏指出，今年上半年晶圓代工（Foundry）需求強勁，推動整體業績穩健成長。此動能主要來自先進與成熟製程的雙重驅動，先進製程與台灣龍頭及韓系晶圓廠合作深化，而中國晶圓廠22/28奈米滲透率亦穩步擴大；同時，北美最大晶圓代工業者積極啟動特殊製程新案，全球多區域、多製程的量產平台將逐步轉化為穩定的權利金收入。

M31也正協助兩大先進晶圓廠打造車規平台，未來可望獲全球指標電動車廠採用。在無晶圓廠（Fabless）方面，上半年受關稅不確定性影響，消費性電子產品規格升級放緩，但預期下半年美國和中國開案將回溫。其中，美國晶片大廠接連啟動2奈米專案，並與北美大廠擴大5奈米以下高速傳輸介面IP的策略結盟，成為主要成長動能；另一方面，M31也持續深化與中國指標電動車廠於ADAS（先進駕駛輔助系統）領域的合作，相關專案預期將於下半年延續推進。在權利金（Royalty）部分，第二季因海外晶圓廠認列時程影響略有下滑，但12/16nm與6nm平台已開始小量試產，隨後先進製程放量可期。

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