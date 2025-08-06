機械業急單已出完 20％關稅實施後效應待觀察

〔記者黃旭磊／台中報導〕台美20%暫時性對等關稅將實施，台中市精密機械科技園區聚集超過170家電子零組件、機械設備製造商，廠商協進會理事長林守堂表示，廠商在4月關稅寬限期搶到急單，已陸續在90天出貨，待關稅實施後需觀察「沒單」停工狀況。

台中市精密機械科技園區將召開理監事會研議輸美關稅對策，林守堂今天受訪表示，台灣關稅比日、韓等主要競爭對手都高，且台幣升值幅度也比日、韓多，廠商在4月關稅寬限期後，「急單」幾乎都處理完了，接下來要觀查高關稅是否會沒單可接導致停工。

請繼續往下閱讀...

林守堂強調，美國進口櫻桃，在台灣平常1斤都至少300元起跳，但受美中關稅戰影響，中國對美國櫻桃課徵進口關稅高達到58%，讓美國櫻桃改輸往越南、香港及台灣，「住家附近櫻桃賣到200元左右」，高稅壁壘造成市場轉移，想必後續電子、機械也會有削價供應鏈轉移狀況。

園區內有銷美汽車零租件工廠生產彎管機，列入美國「232條款」與半導體同為25%關稅，林守堂說，中國銷美關稅高達75%，我們關稅少些但不能跟中國比低價，因為低價競爭「內卷」（低價傾軋、內耗競爭）會捲到大家都沒飯吃，必須往高端發展，而在中台灣傳統電子業配工、配電大缺工，政府應建立平台讓傳產工人找到頭路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法