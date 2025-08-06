川普若對晶片課關稅，文曄董座霸氣回應「公司將全數轉嫁」。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路大廠文曄（3036）今天下午召開法說會，對於川普的關稅影響性如何？董事長鄭文宗表示，目前關稅細節尚待觀察，半導體產品主要需關注232調查結果，公司業務目前僅被動元件受關稅影響，對公司直接衝擊很小，客戶雖已有供應鏈轉移對應計畫，但預期需待關稅等相關細節確定後才會有具體行動。至於晶片未來若被課關稅，他霸氣回應「公司將全數轉嫁」。

此外，關稅對通膨及終端需求的影響屬於間接影響，鄭文宗指出，公司將持續關注並隨時調整營運策略與因應變化。他並預期文曄第3季整體營收按美元計價將有雙位數百分比的成長幅度。各應用別營收季增幅度，分別是汽車電子、工業與儀器、個人電腦預期為個位數百分比季減；通訊、AI 伺服器預期為高個位百分比季減；資料中心與伺服器預期為高雙位數百分比季增幅度；消費性電子預期約持平；手機預期為雙位數百分比的季增幅。

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對於文曄與日電貿換股後的銷售擴張與互補效益，鄭文宗強調，文曄長期專注主動元件代理，Future有一部份被動元件，客戶主要在歐美，日電貿深耕臺灣市場，雙方業務可高度互補。透過與日電貿換股合作，預期可補強產品線完整度，讓客戶能「一站式」採購主動與被動元件。日電貿也將受惠文曄後勤整合與國際客戶的經驗、基礎，強化海外市場開拓，包括中國、東南亞、日韓等地。

他也指出，被動元件長期成長率不一定會高於半導體，但代理被動元件的毛利率高於主動元件，因此對公司而言是「蠻好的新生意、新市場」。目前文曄被動元件的營收絕大多數來自Future，文曄僅有部分連接器的生意。未來完成與日電貿換股合作後，公司將持有日電貿約36%的股權，並將透過權益法認列獲利。

鄭文宗也認為，目前AI仍處於長期發展階段，多數AI投資主要集中在資料中心與基礎建設。邊緣AI的需求將隨著大規模硬體基礎建設的升級與完善而逐步產生需求，不會是一夕之間爆發。整體而言，因AI產生的需求，包括基礎建設等長期成長趨勢不變。

文曄說明，7月完成新臺幣360億元聯貸，資金主要用於2021年貸款的再融資，以及充實營運資金的需求，而非用於收購Future。預估第3季的淨財務成本將介於11至13億元之間，這主要是因營運資金需求增加，但也代表公司業績正在成長，儘管財務成本相對增加，對整體獲利仍是正面的。公司整體降低負債比的長期計畫並未改變，目前也順利執行中，公司會動態考量景氣復甦情況、業務機會及營運資金需求來調配適合的比例。

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