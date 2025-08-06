7月CPI年增1.54％ 17項民生物資漲幅擴大

主計總處公布7月CPI年增1.54%，其中蔬菜受天候影響上漲5.72%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布7月消費者物價指數（CPI）年增1.54%，連續3個月低於2%，但漲幅較6月略擴大，主因颱風及豪雨推升蔬菜等價格；其中17項民生物資7月平均年增1.79%、為17個月以來最大漲幅，主因雞蛋止跌回升、結束連18個月下跌，加上豬肉、雞肉及麵包漲幅較大 。主計總處表示，剔除蔬果及能源後，核心CPI已連續16個月低於2%，目前整體物價平穩，近期雖有豪雨災情，但因基期偏高，預料8月CPI與7月相當。

根據主計總處調查，7月CPI較6月上漲0.37%，較去年同月漲1.54％，主因丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，推升蔬菜價格漲勢，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、家庭管理費用、醫療費用、補習及學習費、交通工具零件及維修費等費用調升，與台鐵票價調漲；但成衣、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，7月核心CPI漲 1.7％。

請繼續往下閱讀...

7大類指數中，以食物類年漲2.91％最多，主因蔬菜受丹娜絲颱風及接連豪雨影響，價格上漲5.72％，肉類、外食費、穀類及其製品（如麵包、蛋糕）、水果也分別上漲4.98％、3.48％、2.56％及1.96％。

另，雜項類年漲2.06％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲6.09％，加上香菸及檳榔等價格上漲所致。居住類則漲1.75％，主因房租上漲2.33％，及家庭管理費用上漲3.91％所致。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，7月平均年漲1.79%，為以來最大漲幅，其中雞蛋微漲0.03%，終止連18個月下跌，豬肉漲5.87%最多，麵包漲3.7%次之，雞蛋漲3.29%、為近17個月最大漲幅，主因需求增加，加上風災導致供給減少；但沐浴用品跌3.7%、鮮奶跌1.04%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法