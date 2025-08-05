焦點股》光寶科：輝達欽點 股價創近2年新高

光寶科將於第4季開始出貨72kW電源模組與120kW冷卻液分配單元產品，年底進一步推出500kW規格的Power Rack。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於輝達（NVIDIA）欽點成為下一代產品合作夥伴，加上內部對於AI電源、散熱解決方案等相關業務抱持高度信心，今日盤中受到買盤青睞進場，截至上午9時42分股價暫報129元，漲幅6.17%，創下自2023年9月15日以來的波段新高價，成交量1萬5952張。

光寶科統計，旗下AI相關營收在今年上半年已佔整體15%至16%，全年目標為15%至20%，主要來自PSU（電源供應器）與BBU（備援電池模組）產品，兩者合計佔AI營收約9成。集團未來將由單一零組件供應商角色，升級為系統整合與解決方案提供者，提升產品單價與附加價值。

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光寶科將於第4季開始出貨72kW電源模組與120kW冷卻液分配單元（CDU）產品，年底進一步推出500kW規格的Power Rack（高功率電源櫃），2026年開發的1MW產品會在2027年開始量產。光寶科總經理邱森彬指出，公司正針對散熱產品與高階電源需求同步進行技術升級，BBU也將從現行5kW進一步擴充至8kW規格。

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