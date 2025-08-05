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油價又崩了！OPEC+大幅增產 拉響全球供應過剩警報

2025/08/05 08:55

國際油價週一（4日）下跌。（路透）國際油價週一（4日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OPEC+同意在9月再度大幅增產，國際油價週一（4日）跌至一週以來的最低點，加上美國數據顯示，這個全球最大石油消費國的燃料需求疲弱，加劇了市場對供應過剩的擔憂。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.04美元，跌幅1.5%，收每桶66.29美元。

布蘭特原油期貨下跌91美分，跌幅1.3%，收每桶68.76美元。

在上週五大跌近3%後，2大原油期貨如今收在一週以來新低。

OPEC+週日（3日）同意自9月起每日增產54.7萬桶，這是該組織一連串加速增產行動之一，目的在搶佔市占率，此舉不只符合市場預期，也象徵OPEC+提前且全面地撤回其史上最大規模的減產措施。在此之前，OPEC+的減產措施約為每日250萬桶，相當於全球需求的2.4%。

儘管OPEC+以市場基本面穩健為由支持增產決定，但美國政府上週發布的數據顯示，今年5月汽油需求創下自2020年新冠疫情以來的同期新低，而5月正是美國夏季駕車季的起點。

數據也顯示，美國5月原油產量創下單月歷史新高，進一步加劇全球供應過剩的擔憂。

StoneX 分析師霍德斯（Alex Hodes）表示：「OPEC+仍擁有大量閒置產能，市場目前正密切觀察該組織是否會動用這部分產能。」他補充說：「目前尚未看到OPEC+有明確釋出將動用這些額外產能的訊號，但這個可能性仍然存在。」

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