關稅誰扛？ 彭博：川普開心徵收關稅 消費者痛苦付帳單

《彭博》文章指出，川普政府聲稱關稅由貿易夥伴承擔，但所有經濟學家都認為，最終將由消費者買單。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普政府一直在說，高額的關稅收益將會給美國帶來更大的繁榮，但《彭博》的一篇文章指出，川普政府聲稱關稅由貿易夥伴承擔，但所有經濟學家都明白這不是真的。

美國商務部近日公布的一份報告顯示，今年上半年美國消費支出出現下滑，原因何在，美國勞工部8月1日公布的非農就業數據，可能解釋了美國消費者為何猶豫不決：美國就業市場已陷入停滯。在過去3個月，非農新增就業人口僅10.6萬人，而且製造業還流失了大約3.7萬個就業機會，勞動參與率連續第3個月下降，跌至2022年以來最低水平。

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《彭博》文章認為，川普在關稅和貿易等方面的混亂政策，使得美國企業和家庭感到不安，這是不可否認的。川普4月初推出的對等關稅與現在的經濟局面，兩者之間存在明顯關聯。但川普政府7月31日變本加厲，將把美國平均關稅稅率提高到15.2%，這是自1930年代以來的最高水準。

那麼，究竟由誰支付關稅？專家認為實際上是美國本土進口商，企業然後再決定要將多少成本轉嫁給消費者。因此，一些美國經濟學家認為，這是美國歷史上對企業和家庭徵收的最大稅負。

根據估算，新關稅將為美國政府帶來2500億美元到4000億美元（約新台幣7.5兆至12兆元）的收入，但耶魯大學預算實驗室7月31日公布的報告預測，現有的關稅將導致每年GDP（國內生產總值）減少1150億美元（新台幣3.4兆元），由於關稅導致物價水準上漲，平均美國每戶家庭的收入損失2400美元（新台幣7.2萬元）。

一些法國經濟學家也持同樣的觀點。安盛保險集團首席經濟學家莫埃克（Gilles Moëc）在《世界報》8月2日刊出的專訪中表示，川普在短短幾個月內，將美國向世界徵收的關稅從平均2.5%提升到平均15%以上，但誰將支付這些關稅呢？

專家認為現在去評估還為時過早，但已經出現了一些信號。例如，美國過去3個月的玩具價格按年率計算上漲了14%，家電也上漲了6%。玩具和家電幾乎都是進口的，美國這類廠家所剩無幾，因此，消費者在美國境內購買這些產品，幾乎沒有真正的替代方案。也就是說，美國人最終承受了價格上漲的後果。

莫埃克認為，關稅最終會轉嫁到美國消費者身上，這也是美國聯準會（Fed）的觀點。莫埃克表示，關於價格人們已經說了很多，但關稅也對美國經濟產生負面影響，影響程度會有多大，差不多所有專家都得出了同樣的計算：在12個月時間裡，美國GDP會損失0.75個百分點，到2026年年底，甚至損失會達到1個百分點。這雖然不是世界末日，但仍然問題嚴重。

儘管關稅也對美國經濟有積極的影響，它為美國政府帶來收入，2025年海關收入預計1080億美元（新台幣3.2兆元），比2024年增加了2倍。但莫埃克表示，一開始有回報，但不會是免費的。要麼關稅發揮作用，重新平衡美國的貿易，然後進口量就會下降，而關稅收入也會隨之下降，要麼關稅沒有起多大作用，美國繼續擁有巨大的聯邦收入，但貿易平衡將繼續惡化。

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