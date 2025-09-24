晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

路透：川普希望入股美最大鋰礦

2025/09/24 09:42

知情人士表示，川普政府正尋求取得美洲鋰業10％股權。（美聯社資料照）知情人士表示，川普政府正尋求取得美洲鋰業10％股權。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士表示，川普政府正尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas）高達10％的股權，同時針對該公司與通用汽車（General Motors）獲得美國能源部22.6億美元（約新台幣685.68億元）貸款的「Thacker Pass」鋰礦計劃重新進行談判。

《路透》報導，擬議中的股權投資是川普政府直接干預美國經濟的最新案例，在這之前，川普政府曾入股英特爾（Intel）、MP Materials和其他美國科技公司、礦業公司，以促進政府認為對國家安全相當重要的產業發展。

Thacker Pass鋰礦計劃於2028年投產，將成為西半球最大鋰礦，該礦場位於美國內華達州和奧勒岡州邊界以南約40公里處，目前已建設近1年時間，共有600多名承包商在該礦場工作。

Thacker Pass被視為建立美國本土供應鏈的關鍵，這是華府長期以來推動美國鋰產量成長的一部份。1名白宮官員指出，總統川普支持這項計劃，他希望這能成功，並且對納稅人公平，但天下沒有白吃的午餐。

川普政府考慮入股的消息傳出後，美洲鋰業的股價在盤後交易漲近80％。

Thacker Pass的鋰礦計劃一直被兩黨吹捧為提高美國關鍵礦產產量，以及減少對全球最大鋰加工國中國依賴的關鍵途徑。中國在全球鋰供應鏈佔據主導地位，每年生產超過4萬噸鋰，成為繼澳洲、智利之後全球第3大鋰生產國。中國在精煉領域的影響力更為強大，全球超過75％的鋰都由中國加工成電池級材料。

目前，美國雅寶（Albemarle）在內華達州的一家工廠鋰產量不到5000公噸。Thacker Pass的第一期計劃則預計每年生產4萬噸供電池使用的碳酸鋰，以滿足多達80萬輛電動車的需求。

耗資29.3億美元（約新台幣888.96億元）的Thacker Pass計劃是川普首個任期結束時所批准的。知情人士透露，美洲鋰業原定於本（9）月初首次提領貸款，但由於擔心中國產能過剩導致鋰價低迷，公司無力償還貸款，因此川普政府試圖重新協商相關條款。

通用汽車去年向這個鋰礦場投資6.25億美元（約新台幣189.65億元）獲得38％的股權，有權在20年內購買第一期計劃所有鋰以及第二期的部份鋰礦。川普政府官員目前也正在尋求通用購買金屬的保證。

據知情人士透露，股權請求市最近幾個月關於貸款攤銷計劃的討論中所提出，美洲鋰業提議改變部份貸款本金的償還時間，但不會改變還款時間表本身，或是貸款計劃辦公室將收到的總利息。

知情人士指出，為了回應請求，並結清貸款和確保資金，美洲鋰業本週稍早向政府提出了相當於普通股5％至10％的無成本認股權證，以及用於支付因更改攤銷計劃而產生的任何費用的資金。

其中1名知情人士也提到，川普政府也正呼籲通用汽車放棄對該鋰礦計劃部份內容的控制權，並將其轉移給華府。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財