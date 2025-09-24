路透：川普希望入股美最大鋰礦

知情人士表示，川普政府正尋求取得美洲鋰業10％股權。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士表示，川普政府正尋求取得美洲鋰業（Lithium Americas）高達10％的股權，同時針對該公司與通用汽車（General Motors）獲得美國能源部22.6億美元（約新台幣685.68億元）貸款的「Thacker Pass」鋰礦計劃重新進行談判。

《路透》報導，擬議中的股權投資是川普政府直接干預美國經濟的最新案例，在這之前，川普政府曾入股英特爾（Intel）、MP Materials和其他美國科技公司、礦業公司，以促進政府認為對國家安全相當重要的產業發展。

Thacker Pass鋰礦計劃於2028年投產，將成為西半球最大鋰礦，該礦場位於美國內華達州和奧勒岡州邊界以南約40公里處，目前已建設近1年時間，共有600多名承包商在該礦場工作。

Thacker Pass被視為建立美國本土供應鏈的關鍵，這是華府長期以來推動美國鋰產量成長的一部份。1名白宮官員指出，總統川普支持這項計劃，他希望這能成功，並且對納稅人公平，但天下沒有白吃的午餐。

川普政府考慮入股的消息傳出後，美洲鋰業的股價在盤後交易漲近80％。

Thacker Pass的鋰礦計劃一直被兩黨吹捧為提高美國關鍵礦產產量，以及減少對全球最大鋰加工國中國依賴的關鍵途徑。中國在全球鋰供應鏈佔據主導地位，每年生產超過4萬噸鋰，成為繼澳洲、智利之後全球第3大鋰生產國。中國在精煉領域的影響力更為強大，全球超過75％的鋰都由中國加工成電池級材料。

目前，美國雅寶（Albemarle）在內華達州的一家工廠鋰產量不到5000公噸。Thacker Pass的第一期計劃則預計每年生產4萬噸供電池使用的碳酸鋰，以滿足多達80萬輛電動車的需求。

耗資29.3億美元（約新台幣888.96億元）的Thacker Pass計劃是川普首個任期結束時所批准的。知情人士透露，美洲鋰業原定於本（9）月初首次提領貸款，但由於擔心中國產能過剩導致鋰價低迷，公司無力償還貸款，因此川普政府試圖重新協商相關條款。

通用汽車去年向這個鋰礦場投資6.25億美元（約新台幣189.65億元）獲得38％的股權，有權在20年內購買第一期計劃所有鋰以及第二期的部份鋰礦。川普政府官員目前也正在尋求通用購買金屬的保證。

據知情人士透露，股權請求市最近幾個月關於貸款攤銷計劃的討論中所提出，美洲鋰業提議改變部份貸款本金的償還時間，但不會改變還款時間表本身，或是貸款計劃辦公室將收到的總利息。

知情人士指出，為了回應請求，並結清貸款和確保資金，美洲鋰業本週稍早向政府提出了相當於普通股5％至10％的無成本認股權證，以及用於支付因更改攤銷計劃而產生的任何費用的資金。

其中1名知情人士也提到，川普政府也正呼籲通用汽車放棄對該鋰礦計劃部份內容的控制權，並將其轉移給華府。

