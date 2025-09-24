開第1槍！質疑川普大漲H-1B簽證費合法性 加州啟動法律審查

加州檢察總長邦塔表示，正在審查川普大漲H-1B簽證費用的合法性。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕加州最高司法官員週二（23日）嚴厲批評美國總統川普（Donald Trump）決定對廣泛使用的H-1B簽證徵收10萬美元（約新台幣303萬元）高昂申請費的決定，並指出此舉給州內的企業帶來了「不確定性和不可預測性」，因此正在審查這項計劃的合法性。

《彭博》報導，加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）週二表示，川普上週宣佈的這些變化，將對加州產生「不利影響」，加州多年以來一直依賴這項簽證計劃推動創新，簡單來說，團隊目前正在研究這一問題。

邦塔指出，將評估這項行動是否存在違法行為，如果這項政策在法律上是合理的，即使自己不同意，也不會質疑他。但如果這是非法的行為，將會對此提出挑戰。

川普這項政策是他至今在改革美國合法移民體系方面邁出的最大一步，將大幅提高一些美國大型企業青睞的H-1B簽證計劃成本。批評人士認為，獲得H-1B簽證的外籍人士會取代美國勞工，這項計劃因此成為保守派圈子的焦點。

H-1B簽證對於科技業來說也很重要，該產業利用這項計劃從海外引進技術人才，金融公司和諮詢公司也善用這項簽證。邦塔表示，如果沒有使用這些簽證來到加州的人才，加州將無法達成今天的成就。邦塔指出，企業和民眾都渴望「確定性」，不幸的是川普政府的政策經常無法滿足這種需求。

邦塔和其他藍州的檢察總長已提出數十起訴訟，質疑川普政府的一系列政策。邦塔表示，他正在調查突然改變簽證規範是否違反了聯邦《行政程序法》（Administrative Procedure Act），該法禁止政府在未事先通知民眾的情況下突然改變規則。

