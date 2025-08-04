鴻海強化AI佈局 百億元處分Lordstown廠房設備

鴻海集團處分位於俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備，總交易金額達3.6億美元，處分利益超過1.7億美元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下Foxconn EV系列子公司於美國時間8月4日公告，處分位於俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及兩批機器設備，總交易金額達3.75億美元（約新台幣112.08億元），處分利益超過1.7億美元（約新台幣50.81億元），顯示集團正加速資產活化與營運轉型，聚焦AI資料中心相關業務，強化模組化AI伺服器佈局。

鴻海集團本次交易標的包括Foxconn EV Property Development LLC所持有的Lordstown多數廠區土地面積與廠房，以總價8800萬美元（約新台幣26.3億元）出售予CRESCENT DUNE LLC，預計處分利益約1569萬美元（約新台幣4.68億元）。

請繼續往下閱讀...

另兩筆交易分別由Foxconn EV Asset Management LLC與Foxconn EV System LLC出售一批機器設備，成交金額分別為2.57億美元（約新台幣76.85億元）與3000萬美元（約新台幣8.96億元），合計2.87億美元（約新台幣85.77億元）。兩筆交易預計處分利益合計達1.54億美元（約新台幣46.02億元），其中Asset Management取得資產價格約為1.69億美元（約新台幣50.51億元），System則為928萬美元（約新台幣2.77億元）。

鴻海指出，北美MODEL C電動車業務維持不變，將與AI伺服器雙軌推進，擴大在美布局。本次資產處分主要為活化Lordstown廠區資源、優化產品組合及營運績效，未來將以AI資料中心為核心，深化模組化架構與伺服器布局，呼應美國市場對AI算力需求的強勁成長，並與近期與東元策略結盟方向一致。

據了解，本次處分的Lordstown廠區規模是鴻海美國Houston新廠的6倍，反映出該地塊的高度轉換潛能與資產價值。市場人士解讀，鴻海此舉有助提升資產周轉效率、增強現金流，同時保留空間轉作高附加價值AI應用場域，為後續推進AI伺服器出海、AI工廠整合鋪路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法