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jpp-KY收購法國航太板金廠Segnere 躋身法國軍工供應鏈

2025/08/04 14:55

jpp-KY收購法國航太板金廠Segnere 躋身法國軍工供應鏈。（jpp提供）jpp-KY收購法國航太板金廠Segnere 躋身法國軍工供應鏈。（jpp提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕強化歐洲航太市場競爭力， jpp‑KY經寶精密 （5284）透過孫公司歐洲經寶以157.5萬歐元、約台幣0.54億元現金收購法國 Segnere 公司100%股權，進一步整合經寶法國子公司資源，雙方日前正式簽約完成併購。Jpp指出，Segnere 的加入，使經寶在法國拓展軍民雙用能力，正式躋身法國軍工供應鏈，成為達梭 Dassault 軍機的Tier‑1 供應商。

 jpp指出，此次併購主要係由雙方共同客戶 Airbus 集團總部與法國Dassault牽線介紹，並促成 Segnere 成為集團重要一環。Segnere 擅長鈑金件與結構組裝，與原有 ADB（銑床件）、LUTEC（車床件）、SPEM（表面處理）形成製造鏈垂直整合，有效支撐 Airbus 及 Dassault 關鍵零組件供應鏈不中斷。

 jpp指出，Segnere 作為 Airbus 及 Dassault集團的重要供應商，部分料號為全球獨家供應，顯示高端的產品技術力，此次由2大航太巨頭共同促成併購，意在強化上下供應鏈連結不中斷。jpp藉機將 Segnere 的鈑金件與組裝技術整合進集團產品線，形成完整航太產業鏈。

 jpp 2018 年經寶收購航太精密車床件專家ADB，以擴充法國市場與技術深度。同年也併購精密銑床件製造供應LUTEC，補強縱向能力。2019 年收購空巴（Airbus）一階供應商、專攻高階航太表面處理技術的SPEM。此次則收購Dassault 一階供應商Segnere，增添鈑金與結構組裝製程。 jpp指出，上述4大布局涵蓋機械製程全流程，從精密切削、機械加工、表面處理到鈑金組裝，一次到位，提升整體交付效率。

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