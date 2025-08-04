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越南火龍果對中出口崩減6成 數千噸滯留冷凍庫

2025/08/04 14:43

越南海關稱，火龍果出口十大市場所有採購量均下降，其中最大買家中國採購量為1500萬美元，較5月下降60%。圖為平順省一位農民正在採摘火龍果。（取自網路）越南海關稱，火龍果出口十大市場所有採購量均下降，其中最大買家中國採購量為1500萬美元，較5月下降60%。圖為平順省一位農民正在採摘火龍果。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南火龍果由於供應減少、海外競爭加劇、價格失去競爭力，以及出口認證行政程序問題，6月出口量較上季下降53%。越南海關稱，十大市場所有採購量均下降，其中最大買家中國採購量為1500萬美元，較5月下降60%。印度、美國和阿聯酋的購買量減少48%至57%之間。

整體來看，上半年火龍果出口量較去年同期下降1.5%。平順省火龍果協會將出口大幅下降歸咎於供應限制。5月和6月的惡劣天氣引發真菌病害和農作物受損，導致許多貨物不符合品質標準。

越南水果蔬菜協會秘書長Dang Phuc Nguyen強調全球市場競爭日益激烈。他補充說，隨著中國、印度和一些南美國家進入收穫季節，越南火龍果在價格上難以競爭。

此外，歐盟市場食品安全證書頒發機構的變化，也使對歐洲的出口變得更加複雜。

7月1日起生效的新通告將簽發輸往歐盟貨物的食品安全證書的責任，從作物生產和植物保護部轉移到省人民委員會。出口公司報告稱，這一轉變導致認證過程中斷大約10天，迫使許多火龍果貨物留在冷藏庫中等待批准。

鑑於歐盟嚴格的檢疫標準，以及緊張的交貨時間表，認證延誤給出口商帶來了挑戰。對此，越南總理范明正近期指示相關機構解決食品安全證書發放瓶頸問題，特別是針對數千噸滯留在冷凍庫、無法出口到歐盟的火龍果。

自7月26日起，證書發放問題開始解決，緩解一些延誤，但許多企業已經遭受重大損失。

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