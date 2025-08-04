「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣翻車 爆倉血虧5.5億元

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，慘賠1850萬美元（約新台幣5.52億元）。。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，慘賠1850萬美元（約新台幣5.52億元）。

綜合媒體報導，鏈上數據分析師「艾姨」2日在社群平台X上分享，黃立成在本月2日凌晨0點至4點、幣圈市場快速下跌時，對自己的以太幣（ETH）、HYPE幣和PUMP幣都進行了一輪小幅加倉，試圖攤平成本，但未料2日凌晨5點大盤再度暴跌，黃立成只能忍痛止損，慘賠1850萬美元，帳戶剩餘1.49億美元（約新台幣44.46億元）多單仍處浮虧狀態。

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報導指出，今年6月，黃立成曾靠HYPE幣獲利650萬美元（約新台幣29.86億元），被譽為「幣圈傳奇」、「幣圈操作王」，如今獲利全數回吐並倒賠千萬，讓網友見識到幣圈的高風險高收益。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「幣圈就是如此無情」、「有這麼大倉位，還去開槓桿喔 太猛了吧」、「大割不是叫假的」、「停損算是有紀律 不用擔心人家」、「另類曬現金」等。

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