台美關稅談判中 經貿辦：雙方簽保密協議 盼草簽後政院再赴立院報告

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣出席黨團協商「行政院長就臺美關稅談判進程進行專案報告一案」（記者陳逸寬攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕美國日前公布台灣適用關稅「暫時性稅率」20%，民眾黨團總召黃國昌今召開朝野協商要求行政院長卓榮泰到立法院就台美關稅談判進行專案報告。經貿談判辦公室官員說明，台美對等關稅談判仍在進行中，依美方要求，談判在達成共識前必須簽署保密協議，建議在談判大致底定，甚至草簽、雙方共識確立後，政院再向立法院報告。

民眾黨團日前提案，邀請行政院院長率同相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」於1個月內進行專案報告並備質詢。」民眾黨團總召黃國昌今日召集朝野協商，並邀請政院、經貿談判辦公室副總談判代表列席說明。

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經貿談判辦公室副總談判代表表示，美國白宮在美東時間7月31日發布行政命令，相關稅率將自8月7日凌晨12時01分起生效。台灣稅率在此行政命令標示下為20%，但行政命令也指出，某些國家與美國進入接近完成協議的階段，因此稅率仍有調整空間，就台灣而言，我方已向美方表達持續就對等關稅、232條款等議題討論，美方也回覆有其意願。

針對保密協定，顏慧欣說明，美國與各國在對等關稅談判中，依美方要求，談判在達成共識前必須簽署保密協議，避免不必要的紛擾。該協議目的在於保護與處理資訊交換，並要求對手國不得將談判文件分享給未授權人士，過去台美談判也是依循此一慣例進行，此外台灣過去與新加坡、紐西蘭簽訂自由貿易協定（FTA），即便沒有簽署保密協議，也被這些國家要求保密。

顏慧欣續指，台美間的保密協議由我國駐美代表處、美國在台協會AIT簽署，要求談判過程須依國際慣例辦理，此保密協定據「條約締結法第12條」，因涉及外交顧慮，未送立法院查照。至於保密範圍，所有談判過程中相關提案等資訊僅能提供雙方指派代表、主責機關及官員，不得將資訊分享給未經授權人士。

她強調，此次對等關稅談判，各國均依循國際慣例進行，也都未對外公布保密協定內容，目前台美對等關稅談判仍在進行中，未來如談判完成，結果將會依據條約締結法相關規定送立法院審議。

會議主席的黃國昌追問，行政院是否同意在本週五、下週二赴立院進行專案報告？顏慧欣回應，由於台美談判仍在進行當中，若過早發布談判相關實質內容，對於接下來的談判，恐怕會有不必要的困擾。

顏慧欣重申，據美國總統川普的行政命令，相關稅率將從8月7日起實施，然而在此之前都還可以持續談判，美國是否會在8月7日前針對尚在談判中的國家採取新措施，如美國再度延長與墨西哥的談判90天，仍然取決於美國的決定。

她強調，行政院正持續推進談判，美方也展現善意回應，建議在談判大致底定，甚至草簽、雙方共識確立後，政院再向立法院報告。

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