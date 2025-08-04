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新竹、台南海淡廠2027年起試產水 每年增3000萬噸保險水源

2025/08/04 10:36

台南將軍海水淡化廠完工願景圖。（台南市水利局提供）台南將軍海水淡化廠完工願景圖。（台南市水利局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為提升未來抗旱韌性，水利署規劃8座「萬噸級」海淡廠佈局，規劃增加每日85萬噸的水量，約占全台整體供水量的7%左右，海淡廠計畫第一期鎖定新竹、台南各2座10萬噸海淡廠，分別在2027、2028年產水，可為新竹及台南地區公共用水各增加每年3000萬噸保險水源，相當於1座苗栗永和山水庫的容量。

極端氣候加劇旱澇不均風險，水利署推動開闢「保險水源」，包括再生水廠與海淡水廠等科技造水。

「萬噸級」海淡廠計畫第一期中，新竹海淡計畫在2023年4月27日核定，每日產水最大10萬噸，工程2024年6月決標，目前辦理廠區地盤改良作業施工，預計2027年4月開始試產水；台南海淡計畫2023年4月27日核定，每日產水最大10萬噸，海淡工程2024年5月決標，目前辦理廠區地盤改良作業施工作業，預計2028年4月產水；第二期與第三期涵蓋嘉義、高雄、台中、桃園等縣市，正在進行可行性評估與規劃。

目前國內已完工營運的海淡廠共計25座，總產水量約為每日4.5萬噸，主要分布於降雨稀缺的離島地區，規模較小，另百年大旱期間，本島也完成新竹及高雄2座緊急海淡機組，產水量分別為每日1.4萬噸及1.5萬噸。

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