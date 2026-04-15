鴻海晚間重訊連發 四層架構向越南注資18億元

法人認為，鴻海透過資本挹注方式擴大當地營運基礎，有助於提升整體產能調度能力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今晚重訊連發，透過子公司展開一系列股權投資安排，今日連續完成四筆交易，資金沿控股架構逐層下放，最終導入越南製造據點，強化東南亞布局，交易金額為5832.4萬美元（約新台幣18.4億元），展現集團對海外產能與供應鏈掌控的持續加碼。

鴻海說明，此次投資由旗下子公司FIH Mobile Limited出發，先行取得Execustar International Limited股權，隨後由Execustar再投資Proper Charm Limited，再由Proper Charm投資Chief Expertise Limited，最終由Chief Expertise取得Fushan Technology （Vietnam） Limited Liability Company股權，形成自上而下的多層控股結構。

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從交易內容來看，每一層皆採現金增資方式進行，單筆金額一致，且各公司持股比例均達100%，顯示鴻海透過完整控股鏈條進行資金配置與資產布局。市場認為，此種多層架構除有助於提升跨境投資彈性，也利於未來在不同區域進行資本調度與風險控管。

法人進一步觀察，此次資金最終流向越南子公司，凸顯鴻海持續強化東南亞製造據點的策略方向。隨著全球供應鏈重組趨勢加速，越南已成為電子製造業重要承接地之一，鴻海透過資本挹注方式擴大當地營運基礎，有助於提升整體產能調度能力，並強化對主要客戶的交付穩定度。

此外，公告亦指出，本次投資目的為長期投資，資金來源為自有資金，顯示鴻海在財務體質穩健之下，持續推進全球布局。在AI伺服器與高階製造需求帶動下，未來產能布局將更加仰賴區域分散與彈性調整，東南亞據點的重要性也隨之提升，為後續營運擴張預留空間。

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