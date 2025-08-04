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中國汽車出口前3大市場揭曉 !「這國」衰退最慘、近60％

2025/08/04 12:52

中國汽車出口前三大市場揭曉！墨西哥為中國最大出口國，俄羅斯年減近六成最慘。（法新社）中國汽車出口前三大市場揭曉！墨西哥為中國最大出口國，俄羅斯年減近六成最慘。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車2025年上半年出口排名出爐，墨西哥、阿聯、俄羅斯穩居前三大目的地，當中又以俄羅斯市場最受注目，因為俄羅斯出口量年減近60%，跌幅冠絕榜單。

根據中國易車網最新發布的2025年上半年及6月中國汽車出口目的地的前10名單，名單顯示中國汽車出口目的地前3名，分別為墨西哥、阿聯酋、俄羅斯，其出口量分別為23.45萬輛、21.43萬輛、17.10萬輛。

中國汽車出口第1大市場為墨西哥，半年出口量23.45萬輛，較去年成長30.7%。但值得注意的是，外界曾誤以為墨西哥只是轉運站、車輛最終流向美國，但實際上絕大多數中國車款直接在墨西哥本地消化，顯示其市場接受度與成長潛力不容小覷。

分析師指出，墨西哥成中國最大出口國，比亞迪為貢獻主力。數據顯示，中國上半年對墨西哥出口汽車達23.45萬輛、年增30.7%，奪下全球第1大市場，包括海鷗、宋PLUS DM-i 等熱銷車款皆已上市，帶動整體銷量成長。

榜單第2名為阿聯，上半年中國汽車出口量為21.43萬輛，較去年同期成長58.5%。分析師指出，阿聯作為中東汽車進口的集散地，自今年以來吉利對沙烏地阿拉伯、阿聯等中東市場的出口成長，帶動整體進口量攀升。

且，中國汽車貿易公司利用國內外價格差，對中東市場大量平行出口豐田車型，這也是推動中國汽車在中東市場成長的原因。

至於俄羅斯市場出現暴跌，主要是兩大因素所致，包括俄羅斯今年提高了車貸利率和整車進口報廢稅，導致當地消費者購車成本提升，終端銷量下滑，另一原因是先前中國車企在俄庫存較高，今年銷售遇到了瓶頸。

據了解，自去年以來，俄羅斯多次推出對進口車徵稅的政策。其中，2024年10月將進口汽車報廢稅大幅調高70%至85%、涵蓋所有進口車。2025年1月1日，俄羅斯再次調高10%至20%，並計畫每年遞增至2030年。

專家指出，這項政策直接導致進口車價格普遍上漲10%至15%，部分高階車型漲幅達25%。

同時，俄羅斯央行去年也開始逐步提高關鍵利率，今年2月，俄羅斯汽車貸款利率已攀升至18%左右，在報廢稅和利率兩項政策夾擊下，對中國汽車出口俄羅斯市場造成嚴重衝擊，導致銷量下滑明顯。

至於榜單第4至10名，分別為巴西、比利時、英國、沙烏地阿拉伯、澳洲、菲律賓、哈薩克等。

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