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美股收盤》就業數據爆冷！道瓊大跌542點 台積電ADR下挫2.65％

2025/08/02 05:35

週五美股道瓊工業指數大跌542點，跌幅1.23％，標普500指數下跌1.60％，那斯達克指數下跌2.24％，費城半導體指數下挫1.43％。（彭博社）週五美股道瓊工業指數大跌542點，跌幅1.23％，標普500指數下跌1.60％，那斯達克指數下跌2.24％，費城半導體指數下挫1.43％。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國7月非農就業數據公布，加上美對數十個貿易夥伴徵收新關稅，削弱投資人對經濟前景的信心。週五美股道瓊工業指數下跌542點，跌幅1.23％，創下自6月13日以來最大跌幅。標普500指數下跌1.60％，那斯達克指數下跌2.24％，費城半導體指數下挫1.43％，台積電ADR跌幅2.65％，收在235.21美元。

綜合外媒報導，美國7月非農就業人口新增7.3萬人，低於道瓊預期的10萬人、路透預期的11萬人，失業率從4.1％上升至4.2％，升高美國勞動市場的潛在危險訊號。這項報告也增強聯準會將在9月會議上降息的預期。

因擔心經濟放緩可能影響貸款成長，銀行股大幅下跌。摩根大通股價回落2.34％，美國銀行和富國銀行均下跌逾3％。

亞馬遜公布財報，網路服務雲端運算部門的業績未能達到預期，股價暴跌8.27％，對股市造成壓力。蘋果也公布了業績，本季營收預測遠高於華爾街預期，但執行長庫克警告，美國關稅將導致本季成本增加11億美元，隨後股價下跌2.5％。

道瓊工業指數下跌542.40點或1.23％，收43588.58點。

標準普爾500指數下跌101.38點或1.60％，收6238.01點。

那斯達克指數下跌472.32點或2.24％，收20650.13點。

費城半導體指數下跌80.31點或1.43％，收5527.61點。

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