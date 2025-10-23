川普擴大干預 WSJ：華府擬入股量子運算公司

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，多家量子運算公司正在洽談向美國商務部提供股權，以換取聯邦資金，這表明川普政府正在擴大對關鍵經濟領域的干預。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，包括IonQ、Rigetti Computing和D-Wave Quantum在內的公司正在討論讓政府入股，作為協議的一部分，這項協議旨在為有前景的科技公司提供資金。Quantum Computing和Atom Computing等其他公司也正在考慮類似的安排。

部份知情人士稱，這些公司正在討論，華府方面將至少為每家公司提供1000萬美元（約新台幣4.12億元）的資助，預計其他科技公司也將競相爭取這筆資金。

這次討論是美國政府試圖入股某些公司的最新行動，美國總統川普和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，政府應該共享企業的發展成果，因為納稅人的錢為他們提供了資金支持和認可。

今年8月，美國政府同意收購晶片大廠英特爾（Intel）近10％的股份，作為交換，將先前獲得的近90億美元（約新台幣3713.4億元）撥款轉換為股權。這項行動將使美國政府成為英特爾的最大股東。此前，美國政府與該國少數幾家稀土材料生產商之一達成了類似的協議。美國能源部也獲得認股權，賦予其以固定價格購買一家鋰業新創股份的權力，以換取政府貸款。

對量子公司的資助將是華府支持相關產業的首個重大訊號，量子電腦被視為相當重要的下一代技術，因為他們能夠快速完成當今電腦需要耗費數萬年才能完成的計算。專家表示，這種進步將可以幫助人們更容易找到新的藥物、材料和化學物，同時提高經濟個環節的效率。

從IBM（國際商業機器）到微軟（Microsoft）等眾多科技巨頭都在投資量子運算，中國也是如此。Google週三（22日）表示，以證明量子電腦的運行速度比傳統電腦快1萬3000倍，並有望加速藥物研發和材料科學的發展。

知情人士稱，美國商務部副部長戴巴（Paul Dabbar）曾任量子運算領域高層和能源部官員，他正負責帶頭與企業進行資金談判。商務部官員透露，達巴爾共同創辦，並擔任執行長4年的玻爾量子技術公司（Bohr Quantum Technology）不在資助候選名單內。

與量子公司的交易仍未敲定，可能會有所變化，美國商務部文件顯示，除了股權之外，這些交易還可能包括認股權證、智慧財產權許可或是收益抽成。

