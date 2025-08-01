晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

階段性關稅談判 知情人士：我方比日韓降幅多

2025/08/01 17:56

知情人士透露，美方代表隨同川普前總統前往蘇格蘭、與歐盟進行協商期間，我方仍與美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克視訊。（路透資料照）知情人士透露，美方代表隨同川普前總統前往蘇格蘭、與歐盟進行協商期間，我方仍與美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克視訊。（路透資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅為20%，知情人士今天強調，日韓完成最終談判前，美國都有公佈25%的階段性關稅，並在談判完成後降為15%，降幅為10個百分點；而台灣尚未完成磋商，就已獲美方調降12個百分點，可見台美雙方的談判是持續往正面方向推進。他並透露，美方談判代表隨總統川普前往蘇格蘭與歐盟進行協商期間，我方仍持續與美方視訊。

知情人士透露，美方高度關注對台談判進展，即便美方代表隨同川普總統前往蘇格蘭、與歐盟進行協商期間，我方仍持續與美方代表保持密切聯繫，甚至視訊開會，顯示台美磋商具高度優先性。

他並證實，密切聯繫的對象，就是美國貿易代表葛里爾及商務部長盧特尼克。至於為何協議尚未敲定，主因在於美方正同步與多個貿易夥伴進行談判，尚需與我方進行最後的總結會商。

該名人士並引用路透社報導，指出已有美國官員證實，賴總總對於「談判仍在持續進行中」說法是準確的，甚至可以正向的解讀為，台灣提出的條件獲得了良好回應，並且已接近達成最終協議。

知情人士並強調，美方此次公布的行政命令中明確指出，「某些」在附件一所列的外國貿易夥伴，已同意或即將與美國達成具實質意義的貿易與安全協議。這些夥伴的商品，在與美方完成協議並經川普發布後續命令確認前，將先適用附件一所載的稅率，這顯示「暫時性稅率」的機制確實存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財