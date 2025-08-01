階段性關稅談判 知情人士：我方比日韓降幅多

知情人士透露，美方代表隨同川普前總統前往蘇格蘭、與歐盟進行協商期間，我方仍與美國貿易代表葛里爾及美國商務部長盧特尼克視訊。（路透資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅為20%，知情人士今天強調，日韓完成最終談判前，美國都有公佈25%的階段性關稅，並在談判完成後降為15%，降幅為10個百分點；而台灣尚未完成磋商，就已獲美方調降12個百分點，可見台美雙方的談判是持續往正面方向推進。他並透露，美方談判代表隨總統川普前往蘇格蘭與歐盟進行協商期間，我方仍持續與美方視訊。

知情人士透露，美方高度關注對台談判進展，即便美方代表隨同川普總統前往蘇格蘭、與歐盟進行協商期間，我方仍持續與美方代表保持密切聯繫，甚至視訊開會，顯示台美磋商具高度優先性。

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他並證實，密切聯繫的對象，就是美國貿易代表葛里爾及商務部長盧特尼克。至於為何協議尚未敲定，主因在於美方正同步與多個貿易夥伴進行談判，尚需與我方進行最後的總結會商。

該名人士並引用路透社報導，指出已有美國官員證實，賴總總對於「談判仍在持續進行中」說法是準確的，甚至可以正向的解讀為，台灣提出的條件獲得了良好回應，並且已接近達成最終協議。

知情人士並強調，美方此次公布的行政命令中明確指出，「某些」在附件一所列的外國貿易夥伴，已同意或即將與美國達成具實質意義的貿易與安全協議。這些夥伴的商品，在與美方完成協議並經川普發布後續命令確認前，將先適用附件一所載的稅率，這顯示「暫時性稅率」的機制確實存在。

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