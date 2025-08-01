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預售屋解約潮！「限貸令」資金缺口難負擔 消基會提4大呼籲

2025/08/01 17:03

預售屋解約潮來襲，消基會提出4項呼籲，盼政府協助消費者。（資料照，記者徐義平攝）預售屋解約潮來襲，消基會提出4項呼籲，盼政府協助消費者。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者林志怡／台北報導〕新青安貸款上路後，一度帶動購屋熱潮，但也因此觸動銀行限貸防火牆，導致消費者可拿到的貸款比例驟降，資金出現斷口，面臨解約窘境。消基會呼籲，政府應修法放寬特殊情況下的轉讓規定，並強化履約擔保監管，落實資訊揭露制度，同時提供法律援助窗口協助消費者、推動購屋教育納入社會宣導計畫。

新青安貸款激起過內購屋熱潮、推升房市交易熱度，但也造成國內多家銀行房貸放款比重飆升，貸款水位從26%衝上28%的警戒值，中央銀行因此祭出「限貸令」，提高自住以外購屋者的貸款成數門檻，並要求銀行強化放款審查與資金控管，盼遏止信貸過熱與資產泡沫風險。

然而，消基會指出，2021至2023年簽下預售屋合約的自住型民眾，原先可能規劃以7至8成的房貸交屋，「限貸令」實施後，在銀行僅能核貸65%或更低比率，資金缺口動輒數百萬元，非一般家庭能夠負擔，消費者只剩「解約」一途，但又不得不面對違約金與合約法律責任。

消基會認為，「預售屋解約潮」下，雖尊重房市的自由經濟市場機制，但市場裡還是有購屋自住的消費者須顧慮，在這場由制度引爆的風暴中，唯一站穩腳步的，恐怕只有建商，且目前的法規設計下，無論房市景氣與否，建商總能取得穩定利潤，而消費者卻暴露在房價、貸款、法律風險等多重不確定中。

因此，消基會建議，針對此波預售屋解約潮，政府應正視制度與市場脫節的現象，並修正法規，針對特殊情況放寬轉讓限制，允許因失業、貸款不足、重大變故等因素所導致「非投機性讓渡」進行換約轉售，並設置明確審核標準，例如因經濟困難而需要解約的自住型消費者加入除外條款，以免違規濫用。

消基會表示，主管機關應建立預售屋履約擔保的公開資訊平台，所有建案強制揭露其保障機制、金融機構名稱、查核紀錄等，供消費者查詢與比較；同時強化金融機構與建商間履約稽核及責任歸屬制度，讓履約擔保不再只是「紙上條文」。

另消基會建議，政府應設立專責法律援助窗口，或結合各縣市消保官資源，提供消費者具體的解約程序協助、契約解讀與法律訴訟支援，在消費者面對建商不願換約、貸款落差、違約爭議等問題時，協助消費者解約與求償。

消基會也說，政府應主動編撰《購屋風險手冊》，並與房仲業者、公協會合作，於購屋前提供消費者風險說明及教育課程，提升其對契約條款、貸款限制、履約制度等重點的認知與警覺。唯有落實知情權，購屋才真正公平。

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