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賴清德：關稅談判將向國會報告取得同意 盼在野黨多支持

2025/08/01 12:27

因應台美對等關稅20％，總統賴清德於總統府記者會說明。（記者田裕華攝）因應台美對等關稅20％，總統賴清德於總統府記者會說明。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國白宮公布台灣對等關稅稅率20％，民眾黨主席黃國昌指控政府搞黑箱，國民黨主席朱立倫則稱重大挫敗。對此，總統賴清德今（1日）表示，因談判簽有保密協定，在確定最終稅率前不得公布細節，而談判完成後，攸關國會權力的部分一定會向國會報告並取得同意，盼在野黨多給予支持，但此刻不宜貿然定位這次談判成功或失敗。

美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20％，低於4月初公布的32％。賴清德今天上午於總統府大禮堂，親自召開「因應美國對等關稅政策」記者會說明，媒體詢及對在野黨批判的看法。

對此，賴清德表示，這次美國對世界各國推動新關稅政策，談判國家很多，大家都遵守國際經貿談判慣例並簽有保密協定；換句話說，在尚未進行總結會議、確定最後稅率之前，雙方都不得公布談判細節，台灣自然也沒有例外。

賴清德說，台灣和美國自4月2日以來，雙方在談判過程都秉持誠意，也願意解決雙方貿易逆差、往創造雙贏的方向進展，雖然已經完成技術性磋商，但還沒進行最後的總結性會議，完成階段性成果由32％降到20％，但會繼續努力爭取最後更好的稅率。賴重申，在還沒完成談判之前，必須要尊重國際間經貿談判的約定。

賴清德強調，我方在談判過程中不斷向美國說明，攸關國會權力的部分一定要經過國會同意，因為台灣是民主國家法治社會，必須向國會及社會負責，當談判完成後，攸關國會權力的部分一定會向國會報告、並取得國會同意，也會向台灣社會進行妥善說明、贏得社會支持，以方便未來能落實最後完成的談判協議。

賴清德也呼籲，雖然還沒有總結性會議及最終稅率，目前已經有階段性成果，此刻不宜貿然定位這次談判成功或失敗；談判團隊此刻需要在野黨支持和鼓勵，第一線非常辛苦，基於產業、國家產業利益、糧食安全還有國人健康在進行談判，期待在野黨能多給予支持。

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