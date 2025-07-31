晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房市降溫 央行維持不放寬房市管制理由曝光

2025/07/31 16:57

有央行理事認為，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去7波管制成效。（資料照，記者徐義平攝）有央行理事認為，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去7波管制成效。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行6月理監事會議記錄公布，多位理事認同，自去年央行第七波選擇性信用管制措施推出後，房市已降溫，房市過熱情況已控制，然而，因房價指數成長率仍為正值，顯示房價仍上升，有理事指出，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去7波管制成效。

還有數位理事關注未來房市資金供需問題。其中，有位理事示警部分銀行為謹守自主控管目標，相關控管趨於嚴格，然而，今年下半年交屋數量龐大，恐使部分符合條件的申貸民眾無法順利取得貸款，宜適時妥善處理相關申訴案件。

另位理事指出，去年9 月後，全體銀行新承作住宅貸款金額持續下降，由於前幾年預售屋數量多，去年至今年陸續有預售屋完工交屋，產生大量的房貸資金需求，可能持續形成房貸資金供需缺口問題。

還有位理事認為，央行對於如何因應房貸資金供需問題且又要避免房價持續居高，須審慎處理。

兩位理事則對爛尾樓建案問題表達看法，認為近期部分媒體誇大報導爛尾樓個案，恐讓外界誤認為此為央行實施選擇性信用管制措施所致的不良後果，甚至影響民眾預期心理，宜適當澄清。

有數位理事表達須留意爛尾樓個案，避免影響金融穩定；有位理事指出，隨下半年國內景氣反轉，部分規模較小、財務槓桿較大等建商可能面臨衝擊。央行應備妥因應方案，以免整體產業局勢惡化。數位理事認為，由於尚須一段時間觀察房地產趨勢，故目前宜維持選擇性信用管制措施不變。

一位理事認為，國內部分地區房價漲幅仍高，宜關注特定地區重大建設方案對其房價可能帶來的影響，並針對這些特定地區做更有效的追蹤及採更適當之措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財