房市降溫 央行維持不放寬房市管制理由曝光

有央行理事認為，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去7波管制成效。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行6月理監事會議記錄公布，多位理事認同，自去年央行第七波選擇性信用管制措施推出後，房市已降溫，房市過熱情況已控制，然而，因房價指數成長率仍為正值，顯示房價仍上升，有理事指出，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去7波管制成效。

還有數位理事關注未來房市資金供需問題。其中，有位理事示警部分銀行為謹守自主控管目標，相關控管趨於嚴格，然而，今年下半年交屋數量龐大，恐使部分符合條件的申貸民眾無法順利取得貸款，宜適時妥善處理相關申訴案件。

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另位理事指出，去年9 月後，全體銀行新承作住宅貸款金額持續下降，由於前幾年預售屋數量多，去年至今年陸續有預售屋完工交屋，產生大量的房貸資金需求，可能持續形成房貸資金供需缺口問題。

還有位理事認為，央行對於如何因應房貸資金供需問題且又要避免房價持續居高，須審慎處理。

兩位理事則對爛尾樓建案問題表達看法，認為近期部分媒體誇大報導爛尾樓個案，恐讓外界誤認為此為央行實施選擇性信用管制措施所致的不良後果，甚至影響民眾預期心理，宜適當澄清。

有數位理事表達須留意爛尾樓個案，避免影響金融穩定；有位理事指出，隨下半年國內景氣反轉，部分規模較小、財務槓桿較大等建商可能面臨衝擊。央行應備妥因應方案，以免整體產業局勢惡化。數位理事認為，由於尚須一段時間觀察房地產趨勢，故目前宜維持選擇性信用管制措施不變。

一位理事認為，國內部分地區房價漲幅仍高，宜關注特定地區重大建設方案對其房價可能帶來的影響，並針對這些特定地區做更有效的追蹤及採更適當之措施。

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