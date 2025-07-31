362萬戶看過來！ 綜所稅首批退稅585億今天入帳

2024年度綜所稅第1批退稅案件今天入帳。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2024年度綜所稅結算申報第1批退稅案件於今天（31日）入帳，適用對象為該年度採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，及在今年5月12日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件。根據各地區國稅局初步統計，第1批退稅案件估計約362萬件、退稅金額為585億元，再創歷年新高。

財政部賦稅署說明，2024年度綜所稅總退稅件數約380萬件、退稅金額707億元，而第1批退稅就有362萬件、585億元，占比相當高，大多數都是在第1批退稅。第1批申報退稅案件中，採指定存款帳戶辦理轉帳退稅者，退稅款將直接撥入其指定帳戶；採憑單方式或未指定存款帳戶辦理退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，兌領期間至9月30日止，民眾如接獲退稅憑單，請儘速於期限內前往金融機構辦理兌領。

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另，財政部特別提醒，詐騙集團冒用稽徵機關名義以退稅為由，藉機誘騙民眾至金融機構自動提款機前操作盜轉存款之事件頻傳，稽徵機關不會以電話通知退稅或要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。如有退稅相關問題，可撥打0800-000321免付費電話向國稅局洽詢。

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