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光寶科Q4出貨新液冷產品 全年AI營收比重拚2成

2025/07/30 16:25

光寶科總經理邱森彬（右起）、財務長林建忠今天共同出席法說會。（記者方韋傑攝）光寶科總經理邱森彬（右起）、財務長林建忠今天共同出席法說會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠AI伺服器與高階電源需求快速成長，核心事業維持動能，管理層看好第三季營運將持續呈現季增與年增的雙重成長。公司預估2025年AI相關營收將挑戰總體營收的20%，第四季將開始出貨新一代液冷設備與電源模組等高功率產品，並持續擴建台灣、越南、美國等地產線，以因應AI與電源轉型趨勢。

總經理邱森彬今天在法說會表示，公司AI相關營收在2025年上半年已佔整體15%至16%，全年目標為15%至20%，主要來自PSU（電源供應器）與BBU（備援電池）產品，兩者合計佔AI營收約9成。集團未來將由單一零組件供應商角色，升級為系統整合與解決方案提供者，提升產品單價與附加價值。

光寶將於第四季開始出貨72kW電源模組與120kW冷卻液分配單元（CDU）產品，年底進一步推出500kW規格的Power Rack（高功率電源櫃），2026年開發的1MW產品會在2027年開始量產。邱森彬指出，公司正針對散熱產品與高階電源需求同步進行技術升級，BBU也將從現行5kW進一步擴充至8kW規格。

光寶科自2021年起策略性提升高價值業務占比，今年第二季雲端部門營收達167億元、年增37%，光電部門營收76億元、年增近一成；資訊與消費性電子部門營收161億元、年增16%，每股盈餘（EPS）1.39元，季減7.94%、年增2.2%；上半年每股盈餘（EPS）2.89元、年增20%，經董事會核准通過，第二季將發放每股現金股利2元。

產能布局方面，公司預計第三季完成台灣3條、美國德州4條BBU產線，總產線數累計達16條。越南產線主力承接遊戲機等消費性電子產品，中國與台灣則維持伺服器出貨主力。光寶也積極因應美中貿易與地緣政治挑戰，強調在美投資設廠是推進客戶需求的策略布局。

至於預付關稅對獲利影響，邱森彬說，雖導致毛利率結構變化，但已透過財務避險與成本優化因應，並期望未來由終端客戶吸收關稅成本。後續看好AI功率需求將持續放大，相關電源與散熱產品將成為驅動營收與獲利的新主力，公司也正評估HVDC（高壓直流電）與800kW等級電源模組，逐步布局2026至2027年的中長期成長動能。

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