川普對中科技戰轉「控制依賴」! 荷機構點名 台積電新成長空間出現

地緣政治緊張局勢的中心，台積電正利用其主導地位，將貿易限制轉化為成長機遇。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中科技對峙的背景下，川普政府近期出現政策轉向，從過去的「全面封鎖」轉為「控制依賴」。荷蘭《Financial Investigator》指出，這種選擇性的開放反映出一種新策略，讓中國對美國技術「上癮」，卻不給予其自主創新與軍事現代化所需的最先進技術，這種政策調整也為台積電打開了新的成長空間。

研究機構指出，台積電處於技術戰爭的中心，一方面需小心應對地緣政治風險，一方面卻也因其技術領先與產能優勢，成為少數能在中美之間游走的企業。如何撐起行業主導地位，其優勢可歸納為3項，包括多年來累積的研發與製程領先地位，其2024年研發支出高達60億美元（約新台幣1795.3億元），以及超過300億美元（約新台幣8976.8億元）的資本支出所帶來的規模經濟，還有高昂的轉單成本，使得客戶難以更換供應商。

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此外，海外布局也為台積電提供了一個機會，透過地域多元化來降低地緣政治風險，從而保護自己免受中國入侵風險及關稅威脅。而美國、荷蘭和日本限制某些用於製造先進晶片的設備出口到中國，以防止中國取得可能用於尖端軍事和人工智慧等技術的敏感生產要素，但台積電憑藉其對這些關鍵設備的優先使用權而受益於，使中國競爭對手被迫尋找通常成本更高、效率更低的替代方案。

《Financial Investigator》直言，這些結構性優勢，讓台積電能在不穩定的環境中保持定力。

作為輝達（NVIDIA）的GPU代工廠，台積電不僅受惠於重新開放的中國市場，同時也因應美方政策，逐步將生產據點擴展至美國、日本與德國，以分散風險、換取補貼與關鍵技術的優先取得權。

近期由台積電代工的輝達H20 GPU，就再次獲准出口至中國，取消對中國晶片的出口限制，對台積電來說是一個直接的利多，得以在遵守美國新規的同時，保持對中國的訂單流，巧妙地在商業機會和地緣政治限制之間游刃有餘。

機構認為，美國這項策略將中國置於精心調校的依賴狀態，使其落後一步。這種依賴足以維持中國在美國科技生態系中的參與度，但又不會過度到允許其技術解放的程度。

換句話說，這種適度的依賴，將每一塊出口的晶片轉化為一種無形，但結構性的從屬關係。而台積電必須利用其獨特的定位，發揮其定價能力，並獲得足夠的補貼，以應對這些新的經濟和營運挑戰。

不過，台積電並非毫無敵手。機構指出，儘管中國本土的晶圓廠如中芯國際（SMIC）仍落後約五年，尚無法製造3奈米以下晶片，且無法取得ASML的EUV設備與Applied Materials等高階機台，但中國本地設備廠正逐步崛起，未來仍有可能形成威脅。

此外，華府近期提及可能對晶片進口課徵關稅，不僅可能直接衝擊台積電出口，也可能因不確定性升高抑制全球晶片需求。

但機構認為，儘管面臨多重挑戰，台積電依然是亞洲（不含日本）配置中的關鍵參與者。其AI應用浪潮、全球對先進製程的需求不斷增長，再加上其在全球供應鏈中的戰略位置，使其長期投資價值依舊穩固。

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