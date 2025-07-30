Google NotebookLM新增「影片摘要」 台灣用戶數躍全球前10

Google旗下的NotebookLM今天釋出「影片摘要」功能。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google旗下的「NotebookLM」是一款強大的AI學習工具，會根據使用者上傳的資料回答問題、整理摘要、畫出心智圖，甚至生成有如Podcast主持人對談的語音摘要，幫助使用者快速吸收知識。NotebookLM今天再釋出「影片摘要」功能，以視覺化的方式解釋複雜概念，目前已向所有英語使用者推出，很快會支援更多語言。

NotebookLM推出以來，迅速成為亞太地區廣受歡迎的AI產品，根據Google統計，台灣、印度、日本、韓國、台灣、越南都名列NotebookLM全球前10大的使用地區。

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上個月，NotebookLM推出了「公開分享筆記本」的功能。短短四週內，使用者就建立了超過14萬本公開的筆記本。在亞太地區，最受歡迎的公開筆記本來自韓國、越南、台灣和日本，內容涵蓋了從地方政府政策和稅務法規，到創新教學評選計畫，甚至是給新聞記者的資訊包等多元主題。

Google今天宣布，NotebookLM迎來令人興奮的進展，透過強大的新功能，讓使用者在學習和分享知識的方式上，更加個人化、易於存取和協作。有時候，使用者可能需要視覺輔助來理解複雜的概念，因此NotebookLM推出「影片摘要」功能，今天推出的第一個格式，是有旁白的投影片。

使用者可以將它視為語音摘要的視覺替代方案：AI主持人會建立新的視覺呈現來輔助說明重點，同時也會從使用者上傳的文件中，擷取圖片、圖表、引文和數據。未來Google還會推出更多格式。

使用者可以根據自己的需求量身打造影片摘要，例如指定要聚焦的主題、說明學習目標、描述目標受眾等等。使用者可以提出像「我對這個主題一無所知，請幫我理解論文中的圖表」這樣的通用問題，也可以提出更具體的問題，例如「我已經是X領域的專家，我的團隊正在研究Y，請聚焦在Z上。」

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