聯發科法說前 00922成交逾萬張

聯發科是00922淨值前5大的成分股，國泰投信表示，AI應用商機爆發之際，台灣科技大廠有望持續受惠產業成長，投資人近日可趁台股震盪時低檔加碼。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕IC大廠聯發科將於今日下午舉辦Q2法說會，在此之前，台股已連日處於高檔震盪，昨盤中一度下跌300點，多檔ETF成交量明顯放大，其中包括國泰台灣領袖50（00922）單日成交量超過萬張，今年以來規模成長近7成。聯發科是00922淨值前5大的成分股，國泰投信表示，AI應用商機爆發之際，台灣科技大廠有望持續受惠產業成長，投資人近日可趁台股震盪時低檔加碼。

00922暨國泰臺灣加權正2（00663L）經理人蘇鼎宇分析，雲端大廠持續上修資本支出兩年有餘，顯示整體AI產業成長趨勢不變，未來市場將聚焦在AI應用商機，實現AI應用紅利，近日市場重點聚焦在聯發科與台達電財報。

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他指出，聯發科今年與輝達合推個人超級電腦晶片GB10，也與華碩合作開發AI PC 產品，在AI應用從雲端結合到地端之際，有望持續受惠產業成長；而台達電則是在AI解決方案持續深耕，除了原有的資料中心商機，也有望在智慧工廠與智慧城市等領域發揮所長。

在人工智慧領域，台灣不僅能擁有像台積電這樣的護國神山，其他領域也有各自的企業龍頭帶領台股成長，包括聯發科、華碩、台達電都是00922的重要成分股，有望挹注基金表現。

對於近期關稅不確定性，蘇鼎宇表示，短期政經不確定性影響下，市場震盪在所難免，且近期川普談判的路線顯示關稅仍是談判的手段，在AI成長趨勢明確下，市值型ETF如00922，成分股分散投資各大產業領袖，有望受惠龍頭企業成長，投資人可以在市場震盪之際，採取逢低分批布局或定期定額的策略，較能有效掌握AI行情。

而00663L自6月11日分割完成後至今，股價已自6月11日收盤的27.57元成長至最新昨日收盤30.71元，6月以來受益人成長超過10倍，降低門檻後吸引投資人利用槓桿型ETF，更容易參與台股大盤的上漲行情。

國泰投信ETF研究團隊表示，台股正2 ETF具槓桿效果，雖連續下跌時的跌幅相對收斂，但投資人務必注意在大盤盤整時的表現將較為不利，應妥善控管投資風險，維持紀律投資，可將市值型ETF作為核心配置，正2 ETF作為行情明確時的短期操作工具。

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