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《彭博》揭美對台關稅開出「這條件」 行政院端出一貫回應

2025/07/30 12:07

美國最新關稅措施將於8月1日正式實施，但台灣稅率迄今遲未出爐。（路透檔案照）美國最新關稅措施將於8月1日正式實施，但台灣稅率迄今遲未出爐。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對台關稅8月1日大限將至，台灣稅率迄今遲未出爐，《彭博》引述1位知悉協商情況的消息人士說法報導，川普團隊迄今僅向台灣提供了1個「最佳稅率關稅」承諾，但沒有給具體的關稅稅率數字。行政院今（30）日仍以一貫回應，強調台灣將持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的2個原則進行談判。

《彭博》先提到，台灣總統賴清德，在過去一週接連遭遇多起備受矚目的政治挫敗，而隨著美國關稅最後期限的臨近，情況可能會進一步惡化。據知情人士透露，川普團隊至今僅向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字。該人士補充說，台方官員推測該稅率為日本獲得的15%左右。

對此，行政院今天沒有更新的說法，發言人李慧芝僅重申，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府磋商，台灣將持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的2個原則進行談判。期盼談判能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作2項目標。

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