台美關稅 韓國瑜：高科技從業人口不到百萬 應更重視農民與勞工

立法院長韓國瑜。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美關稅談判稅率揭曉在即，立法院長韓國瑜今（30日）表示，一個政府不能只重半導體與台積電，每個產業都應該是台灣的驕傲，真正的高科技人才不到百萬人，政府的目光如果都只在大財團，執政的方向會有偏差，應重視更多人的農民與基層勞工。

由雲林張家主導的農訓協會今舉行「2025年亞洲農民組織創新與永續國際論壇」，韓國瑜在開幕致詞表示，台日韓等農民組織目前遇到的巨大挑戰是極端氣候與關稅海嘯，他指出政府不該只著重在台積電等半導體產業，每個產業都應該是台灣的驕傲，甚至台灣從事高科技產業的人不到百萬人，台灣從業人口還有很多是從事農業、自由業等，執政者應該要將目光放在這些小螺絲身上，這些小螺絲幸福人民才會幸福，才是國家強大的力量。

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韓國瑜指政府如果都把目光放在大財團身上，執政的方向就有偏差，因為大財團大公司本身體質強壯，甚至也可自己培訓勞工、拓展市場、避開各種匯率風險，政府要做的事情就是排除各種障礙就好。

出身雲林張家，現為農訓協會理事長、全國農會總幹事張永成則表示，這次舉辦的會議集結台日韓三方的農民組織，農民組織跟農民關係最為密切，並表示農訓協會等組織都是民間組織、非地方派系、非政治提款機，又稱台日韓都是小農耕作模式，但每次遇到國際貿易等問題時，往往犧牲最多的就是農業，又稱雖然台灣是以農立國、農為邦本，但在國際談判等外交程序中，往往都會先犧牲農民。

農業部次長胡忠一也與會，表示目前都還在等美國總統川普揭曉最終關稅稅率，坦言大家都是「剉咧等」，但他認為台日韓之間氣候不同，農產品可彼此互補幫助，他舉過去任職農糧署署長任內時，就跟日本茨城縣合作，讓台灣的水果進入該縣的營養午餐供應鏈，並搭配在周邊超市販售等，認為面對全球經貿衝擊，台日韓等國與國間更需要相互合作，彼此互提攜。

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