《財富》世界500強出爐，蘋果遭醫療巨頭UnitedHealth超車 跌至第8。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以「企業營收」為衡量標準的《財星》世界500強企業（Fortune Global 500）最新排行榜於週二（29日）出爐，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）連續第12年穩坐榜首，而美國科技巨頭「蘋果（Apple）」慘遭醫療巨頭「聯合健康集團（UnitedHealth Group ）」超車，排名跌至第8名。

《財星》29日公布世界500強企業名單，前10名企業分別為沃爾瑪、亞馬遜（Amazon）、國家電網（State Grid）、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）、中國石油天然氣集團（China National Petroleum）、中國石化集團（Sinopec Group）、聯合健康集團、蘋果、CVS健康公司（CVS Health）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）。

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其中，值得注意的是，雖蘋果仍排名前10強企業內，但其排名已被UnitedHealth Group超車，後者從去年的第8名上升至第7名。

報導指出，該一變化也在今年美國500強名單中也曾發生，UnitedHealth在6月時超越蘋果，成為美國企業中的第3名。

不過儘管蘋果在世界500強企業排名下滑，蘋果依然被認為是全球最有價值的品牌。今年5月，蘋果被Kantar Brandz評選為全球最有價值品牌，連續4年摘下桂冠。

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