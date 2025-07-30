彩券行開業2年首次開頭獎即是5.9億 顧客冒雨買彩券沾喜氣

店內一直有顧客衝著開出高額獎金購買彩券。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕大樂透16槓在昨終結，獎金5.9億元落在台東，還是1注獨得，從永樂里「百速彩券行」賣出，業者范小姐表示，彩券行開業迄今2年第1次開出頭獎，在快打烊時接到電話還以為是詐騙，直到上官網查證才發現真的是自家開出大獎，認為可能也是店內那尊彌勒雕像帶來的福利所致。

第114074期大樂透開出的中獎號碼為02、05、14、19、36、45，特別號43，台彩在昨晚上10時公布派彩結果，5.97億元頭獎1注獨得，從台東市永樂里的「百速彩券行」開出，也創下近5年來最高單期頭獎紀錄，而這家開業才2年的彩券行也是首次開出頭獎，消息傳出時讓一家人大吃一驚。

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范小姐說，本來已經將店門拉下、正在對帳，不料突然來電宣稱由自家店開出頭獎，當下只覺得「這可能是詐騙」，半信半疑掛掉電話並上台彩官網求證，這才確定確為其事，全家當下都不可置信。

店內擺放著一尊翠綠的彌勒持元寶雕像，范小姐說，認為是這尊彌勒像帶來好財運，不知材質為何，只是在娘家時覺得看其有眼緣才帶來，店中多是熟客購買彩券居多，亦不知是否為投票當時返鄉民眾所買。難確定彌勒像是否帶來財運，但5.9億確定是為店內帶來更多生意，店家放完長串鞭炮後，店內陸續有大批顧客衝著開出高額頭獎進店買彩券、沾沾喜氣。

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