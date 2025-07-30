黃金不妙！中國大媽「2原因」落跑 ETF資金流出132億刷新紀錄

中國黃金ETF本月資金流出132億刷新紀錄。（美聯社資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受金價陷入整理，而中國股市走高影響，中國投資人正快速將黃金換成股票，彭博報導，7月中國黃金ETF淨流出約32億人民幣（約新台幣132.48億元），刷新歷史紀錄。

根據彭博社彙編的數據，華安易孚、博時、易方達和國泰4檔主要在岸黃金ETF在7月份合計凈流出約32億元人民幣。

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與此同時，滬深300指數上漲5.5%，創去年9月以來最強勁表現。

中國黃金ETF發行最大的華安基金分析師史蒂夫周表示，一些投資者正在從黃金中獲利了結，轉入股票以追逐更強勁的勢頭。

中國是最大的實物金條市場，雖然與全球同行相比，中國的ETF規模較小，但它們是當地投資者接觸金屬的更容易途徑之一，也是情緒的關鍵晴雨錶。自從銀行5年前停止為個人開設金條交易帳戶以來，直接投資黃金的機會受到限制。

黃金是今年迄今為止表現最強勁的主要大宗商品之一，由於避險需求走強、美元走弱以及央行買盤，黃金上漲了約25%。儘管如此，大部分上漲都集中在今年前4個月，價格在4月份創下了紀錄，從那時起，金價基本上一直在橫盤整理。

與此同時，中國股市對當局高調推動遏制殘酷的價格戰以及廣大工業部門的過度競爭和產能過剩做出了積極反應。隨著時間的推移，打擊所謂的過度競爭的動力預計將提高盈利能力和企業盈利，使股票更具吸引力。

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