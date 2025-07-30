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美中緊張局勢升溫 金融時報：中國加強出境禁令

2025/07/30 11:49

根據專家和受影響人士透露，中國正在加強出境禁令。（路透資料照）根據專家和受影響人士透露，中國正在加強出境禁令。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據專家和受影響人士透露，中國正在加強「出境禁令」的力道，不僅中國公民受到影響，不少外籍人士也紛紛受困，加深了人們對於赴中商務旅行的擔憂。

《金融時報》報導，富國銀行（Wells Fargo）本（7）月全面暫停了旗下員工赴中商務旅行，因為中國當局阻止了1名知名的美國銀行家離境。短短幾天後，又有消息指出，1名美國商務部的員工也被禁止離境。

目前並無完整的出境禁令紀錄，但根據中國最高人民法院數據，自2018年以來，面臨旅行限制的人數逐年增加。關注人權問題的非政府組織對話基金會成員卡姆（John Kamm）認為，相關案件數量增加因歸咎於北京與華府之間日益加劇的緊張關係。

美中談判代表本週在瑞典斯德哥爾摩舉行了為期兩天的會談，旨在延長雙方的關稅休戰協議。

卡姆指出，如此廣泛的出境禁令案例，原因不單單只有一個，這是日益嚴重的問題。卡姆透露，就他所知有30到40位美國公民現在無法離開中國，並補充，這個數字肯定是低估了。

中國的出境禁令通常不會給出任何解釋，受害者只能在缺乏指示、求助的情況下，在不透明且往往充滿敵意的體系中摸索前進。卡姆提到，許多人都是直到自己準備離開中國時，才知道自己被限制出境。

1名面臨出境禁令的人士表示，自己是在機場海關才得知禁令，當時燈號突然變成紅色，還響起了奇怪的警笛聲，有1名官員告知他們禁令的事情，並給了他們電話號碼以尋求更多資訊，但是這名人士稱，這個號碼從來沒有人接聽過。

另外1名同樣在機場被攔下的投資人表示，自己當時心臟狂跳，開始拼命的搜尋記憶中，看看是否做錯了什麼，自己開始被恐懼吞噬度日如年。這兩名不願透露姓名的人士稱，解除禁令需要耗時數個月的時間，而這些禁令與他們牽扯到的案件有關。這名投資人表示，他的案件源自於他擔任董事的1家中國公司的財務糾紛。

根據中國最高法院數據顯示，去年法院下達的5.3萬件出境禁令中，幾乎全部都涉及民事案件。而在近期備受關注的美國銀行家案件中，中國財政部稱富國銀行貿易業務負責人茅晨月涉及刑事案件，但並未作詳細說明。

富國銀行在中國的業務有限，茅晨月為居住在亞特蘭大的美國公民，在富國銀行任職超過10年，幫助該行建立了國際保理業務。幾名進出口公司的高層表示，茅晨月的團隊在中國頗具知名度，富國銀行透過保理和貿易融資等方式幫助中國企業走向全球。

近日又傳出，有1名在美國商務部工作的華裔美籍人士在前往中國探親後，被限制無法離境。外媒報導稱，這名男子自4月中旬以來一直無法離開中國，並且持續受到中國安全部門的審問。美國大使館表示，他們正在密切追蹤此案，並與中國官員溝通，希望盡快解決問題。

專家和受到影響的人士指出，中國當局正在實施更廣泛的出境禁令，在某些情況下，資金緊張的地方政府會拘留並開罰一些企業高層，這種作法被視為「放長線釣大魚」。

關注中國人權的非營利組織保護衛士（Safeguard Defenders）在1份報告中稱，2018年至2022年期間，中國授權實施出境限制的法律已從10部增加至14部。其中包括2018年修訂的《監察法》，該法允許對任何正在接受調查或是與調查相關的人員實施出境限制，即使他們並非嫌疑人。

1名曾被限制出境的投資人表示，在政策制定者試圖提振停滯不前的經濟成長之際，任意使用這類工具損害來中國的商業信心。核心問題是「權力濫用」，這造成了普遍的恐懼感，而出境限制破壞了中國政府本身歡迎外國投資人和資本的形象，除非恐懼感問題得到解決，否則企業家不敢行動。

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