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匯損拖累 力成Q2獲利季減近2成、每股獲利1.3元

2025/07/29 18:00

圖為力成科技董事長蔡篤恭。（資料照）圖為力成科技董事長蔡篤恭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）第二季營收約180.6億元、季增16.6%，主要是記憶體增加，但受新台幣升值、夏季電費增加及年度員工調薪等影響，毛利率下滑至15.9%、季減1.1個百分點， 匯兌損失達6.7億元， 衝擊稅後淨利為12.75億元、季減19.2%，稅後每股盈餘1.3元，較上季的1.58元為低。

若扣除已出售美光西安廠，力成今年上半年累計營收為335.54億元、年減2.9%；毛利率16.4%、年減2.6個百分點；營業利益21.33億元、年減6.5%；稅後淨利28.53億元、年減30.4%，稅後每股盈餘2.88元，較去年同期的4.34元明顯下滑。

力成董事長蔡篤恭表示，新台幣急升不只影響公司淨利與每股盈餘表現，同時美元淨部位帳上匯損，歸屬母公司超過4.52億元，影響EPS約0.61元。對於第三季營收，力成維持正面成長看法，匯率若約美元兌新台幣29.元左右，估計毛利及獲利將可恢復以往的水準。

力成執行長謝永達則指出，期待在第二季努力下，第三季營收能攀升。因應主要客戶的生產需要，持續進行擴產計畫，將增添業績成長動能。AI相關封測製程持續精進，逐漸吸引主要客戶目光，勢必成為未來成長的契機。

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