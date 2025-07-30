LTN經濟通》稀土大戰轉折？美國打算搶親緬甸

緬甸希望與美合作開發稀土（美聯社資料照）

中國稀土原料 依賴緬甸進口

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國是全球最大稀土生產國，但卻依賴緬甸進口關鍵原料，然厭惓被中國剝削，緬甸希望與美合作開發稀土，路透報導，4名了解討論情況的人士表示，緬甸希望透過與印度合作，進行一些重稀土加工，最終向美國供應重稀土，透過此策略將美國大量的稀土礦供應，從戰略競爭對手中國轉移出去。

路透報導，目前一切尚未決定，專家表示，存在巨大的後勤障礙，但如果這些想法真的付諸行動，華盛頓可能需要與控制緬甸大部分重稀土礦藏的少數民族叛亂分子達成協議。

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其中1項提議主張與緬甸執政軍政府進行談判，以與克欽獨立軍叛軍達成和平協議；另1項提議則呼籲美國直接與克欽獨立軍合作，而不是與軍政府接觸。自2021年緬甸軍方領導人推翻該國選舉政府以來，華盛頓一直避免與其直接對話。

消息人士稱，1名美國商業說客、翁山蘇姬前顧問澳洲經濟學家肖恩·特內爾 （Sean Turnell）在與克欽獨立軍和一些外部專家的間接會談中向政府官員提出了這些想法。

稀土是由17種金屬組成的一類，用於製造將電能轉換為動能的磁鐵。（示意圖，路透）

克欽獨立軍厭倦被中國剝削 希望與美國合作

稀土是由17種金屬組成的一類，用於製造將電能轉換為動能的磁鐵。所謂的重稀土則用於製造戰鬥機和其他高性能武器。美國的重稀土產量非常少，依賴進口。

國際能源總署的數據顯示，確保礦產供應是川普政府與中國進行戰略競爭的重點，中國佔據全球近90%的加工產能。

知情人士稱，向美國政府提出的想法還包括取消美國總統川普威脅的對緬甸徵收的40%的關稅、撤銷對緬甸軍政府及其盟友的制裁、與印度合作加工緬甸出口的一些重稀土，以及任命1名特使執行這些任務。

據1位接近副總統范斯辦公室的人士透露，7月17日，在范斯辦公室舉行的1次會議上，討論了其中一些建議，與會者包括曾任緬甸美國商會會長的卡斯蒂略 （Adam Castillo），他目前在緬甸經營1家安保公司。范斯的亞洲事務和貿易顧問也出席了會議。消息人士稱，范斯本人並未出席。

卡斯蒂略告訴路透社，他向美國官員建議，美國可以在緬甸扮演和平調解人的角色，並敦促華盛頓借鏡中國的做法，首先促成緬甸軍方和克欽獨立軍之間達成雙邊自治協議。

緬甸執政的軍政府和克欽獨立軍尚未回應置評請求。

雖然范斯辦公室拒絕對卡斯蒂略訪問白宮發表評論，但1位知情人士表示，自川普1月份就職以來，川普政府一直在審查對緬甸的政策，並考慮與緬甸軍政府就貿易和關稅問題進行直接討論。白宮拒絕發表評論。

知情人士稱，白宮的此次討論是探索性的，目前尚處於早期階段。他們還表示，鑑於川普政府對干預外國衝突和緬甸複雜危機的謹慎態度，這次會談可能不會導致川普的戰略發生任何轉變。

卡斯蒂略將緬甸的稀土礦藏描述為中國的「金鵝」。他告訴美國官員，緬甸主要的少數民族武裝團體，尤其是克欽獨立軍已經厭倦了被中國剝削，希望與美國合作。

緬甸克欽邦，工人在1座稀土礦場工作。（資料照，路透）

美國官員已與克欽邦政府接觸

緬甸克欽地區的礦場是重稀土的主要產地，其稀土出口到中國進行加工。克欽邦位於緬甸東北部，首府在密支那。設有密支那、八莫、葡萄三縣及18個鄉鎮市。

他表示，他曾多次敦促華盛頓官員與克欽獨立軍達成協議，其中包括與四方安全對話組織（Quad Group）中的美國夥伴，特別是印度，合作進行資源加工，並最終向美國供應重稀土。所謂的四方安全對話組織包括美國、印度、澳洲和日本。

印度礦業部沒有回覆尋求評論的電子郵件。

1位不願透露姓名的印度政府官員表示，他不知道川普政府是否已向印度傳達了此類計劃，但他強調，這項舉措將需要數年時間才能實現，因為這需要建造用於加工稀土的基礎設施。

報導指出，緬甸政變以來，內戰不斷，軍政府及其盟友被趕出緬甸大部分邊境地區，包括目前由緬甸獨立軍控制的稀土礦帶。

1位稀土產業消息人士稱，大約3個月前，在克欽邦接管奇普韋-潘瓦礦帶後，美國官員曾與克欽邦政府接觸，要求了解克欽邦稀土礦業的概況。

緬甸克欽邦1處稀土礦場景象。（資料照，路透）

稀土礦從克欽運到印度 現實上不可行

該人士還表示，任何新的大型稀土供應鏈，都需要將礦物從偏遠的克欽邦運往印度，這或許不可行。

瑞典作家、克欽邦問題權威專家伯蒂爾·林特納表示，考慮到緬甸崎嶇的山區地形和落後的物流條件，美國在中國眼皮底下獲取緬甸稀土的想法似乎「完全是瘋了」。

林特納說，如果他們想把這些位於中國邊境的礦場的稀土運到印度，只有一條路可走，而中國人肯定會出手阻止。

就軍政府而言，在多年孤立之後，它似乎渴望與華盛頓接觸。

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