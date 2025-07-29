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鋼鋁關稅有望下調！歐美將組「金屬聯盟」 對抗中國產能過剩

2025/07/29 09:55

歐盟官員表示，歐盟和美國將建立一個金屬聯盟，以減輕中國補貼生產對全球市場的影響。（法新社資料照）歐盟官員表示，歐盟和美國將建立一個金屬聯盟，以減輕中國補貼生產對全球市場的影響。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）週一（28日）表示，作為雙方貿易協議的一部份，歐盟和美國將建立一個金屬聯盟，以減輕中國補貼生產對全球市場的影響。

《路透》報導，塞夫科維奇表示，在雙方進行數小時的討論中，美國官員意識到美國與歐盟的鋼鐵業面臨著同樣的問題，因此歐盟鋼鐵、鋁製造商將獲得最低關稅甚至是零關稅的配額制度，以取代目前實施的50％關稅。不過，這項制度細項目前還未敲定。

塞夫科維奇在記者會中指出，這項協議明確的展現了歐美在鋼鐵、鋁、銅和其衍生商品方面採取聯合行動的前景，將此稱之為「金屬聯盟」，透過歷史性的水準的關稅配額和優惠待遇，有效的在歐盟各自的經濟體周圍建立一道共同的圍牆。塞夫科維奇補充，現在很清楚的是，在鋼鐵和金屬議題上，歐美彼此之間沒有問題。

對於歐洲而言，由於其冶煉廠正在失去對美國工廠的廢鋼供應，找到取消美國鋼鐵關稅的途徑變得更加急迫。廢鋼是冶煉廠的主要投入原料，因為他的售價低於原生金屬，且生產成品所需的能源強度較低。

潛在的聯盟和配額制度表明，西方對抗中國產能的趨勢日益增強，今年5月舉行的G7財政會議上，官員就曾同意共同應對全球經濟的「過度失衡」問題，但當時並未明確點名中國。

塞夫科維奇指出，儘管自己和同事付出了龐大的努力，並與中國同行進行了多次長時間的會談，但不幸的是擺在檯面上累積的問題不僅沒有變少，清單反而愈來愈長。談到上週舉行的歐中峰會時，塞夫科維奇表示，顯然問題在於產能過剩，這與歐盟認為的「非法補貼」有關。

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