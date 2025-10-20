川普：在停買俄羅斯石油前 將維持對印度的巨額關稅

美國總統川普（Donald Trump，圖左）週日重申，印度總理莫迪（Narendra Modi，圖右）曾告訴他，印度將停止購買俄羅斯石油，並警告印度若不這麼做，將繼續承受「巨額」關稅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週日（19日）重申，印度總理莫迪（Narendra Modi）曾告訴他，印度將停止購買俄羅斯石油，並警告印度若不這麼做，將繼續承受「巨額」關稅。

《路透》報導，西方國家自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，抵制俄油並對俄羅斯實施制裁，而印度則成為以折扣價購買俄羅斯海運石油的最大買家。

因此，俄羅斯石油問題一直是美印貿易談判中的主要爭議之一。川普對印度商品徵收的50%關稅中，有一半是為了反制印度持續購買俄油。美國方面認為，石油收入支撐了俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

川普本月15日曾表示，莫迪已向他保證印度將停止購買俄羅斯石油。不過，印度外交部回應稱，並不知悉當天2位領導人有任何通話，並強調印度最關切的是「保護本國消費者的利益」。

川普週日在空軍一號記者會上，對印度政府否認通話一事回應說，他與莫迪確實談過，莫迪向他承諾不會再購買俄羅斯石油。但川普也警告，如果印度不履行承諾，那就得繼續繳「超高關稅」，並表示印度應該不會想這麼做。

