富可敵國!台積電現金水位高達2.75兆元 比英特爾、三星擴產銀彈充足

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）今年第三季為止，現金及有價金融商品投資等約當現金共達新台幣2.75兆元，不僅創新高，也持續「富可敵國」，對先進製程進入「一個人武林」的台積電而言，比起英特爾、三星，更有充裕的銀彈與底氣可擴充產能，掌握人工智慧（AI）的大商機。

台積電第三季財報顯示，現金及有價金融商品投資金額共達2.75兆元，比起第二季的2.63兆元、去年同期的2.16兆元更為增多。台積電表示，相較上一季，公司總流動資產增加1711億元，主要由於現金及有價證券增加1166.3億元，總流動負債減少1,014億元，主要因應計負債及其他減少1,117億元；第三季淨營運資本為2.16兆元。

台積電認為，AI相關需求持續非常強勁，甚至比三個月前更樂觀，先前預估2024至2029年間，AI加速器貢獻營收年複合成長率約44%-46%，目前看來成長動能將更高，具體數據將於明年初進一步提出新數字。

台積電今年資本支出為400-420億美元，這季法說會將低標調高20億美元，面對市場喊出明年將暴增達500億美元驚人數字，台積電法說會謹慎釋出，每年會依未來幾年商機評估資本支出，只要有明確成長機會，就不會猶豫投資；過去幾年營收成長已持續超越資本支出成長，隨著營收擴張，資本支出將保持健康水準。高資本支出與高成長潛力呈正相關，預期未來仍維持強勁投資節奏。

台積電目前在先進製程與先進封裝產能都呈現吃緊狀態，顯示客戶對AI晶片需求旺盛。台積電表示，AI加速器相關的CoWoS封裝需求更是吃緊，公司正全力擴充2026年產能，努力縮小供需缺口，現階段AI相關營收佔比持續快速上升，估計先進封裝佔營收比近一成，反映市場需求非常強勁。

台積電過去面對疫情晶片荒，雖未大肆擴產，但客戶與客戶的客戶需求難料，車用晶片缺家家上門求產能，等需求下滑，瞬間下修訂單，台積電28奈米產能曾造成大閒置窘境。因應這波AI大爆發，台積電不僅與主要客戶合作，也與終端客戶合作，以確保滿足高速成長的AI晶片製造需求，但又要謹慎擴充產能，避免AI客戶或客戶的客戶，過度膨脹AI需求，可能產生未來產能過剩的後遺症。不過，台積電產能評估是否能準確無虞，其實，市況與客戶們都難料，只能步步為營，有待後續觀察。

英特爾、三星雖宣稱推進先進製程，並傳出拿到知名客戶的訂單；但半導體業認為，英特爾有研發技術，但可做出樣品與小量生產，不等於可拿到客戶大單或大量生產，因為良率和可靠性才是晶圓代工的王道，這是台積電致勝的關鍵，不看好IDM廠英特爾與三星，因做晶圓代工難度相當高，尤其是先進製程，美國政府希望英特爾要追上台積電是「不可能的任務」。英特爾營運陷入谷底，靠政府援助或新資金擴充產能，沒有代工大單挹注也是徒然。

