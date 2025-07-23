美日關稅達協議！ 日股今大漲逾3％ 暫居亞股第一

投顧表示，由於美國對日本課徵的關稅，低於外界預期，將有助於日股反彈表現。圖為日本東京（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於美日關稅談判取得重大突破進展，比起原本川普揚言徵收的25%稅率，整整低了10個百分點，此一捷報讓日經225指數狂漲、展開慶祝行情；今天截至中午11：45左右，日股漲幅逾3.2%，表現位居亞洲第一。投顧表示，由於美國對日本課徵的關稅，低於外界預期，將有助於日股反彈表現。

投顧主管分析，相較於韓國、香港或新加坡股市，今年以來，台股與日股幾乎是「難兄難弟」，沒有太多表現空間或上漲，位居亞股「後段班」，讓許多投資人覺得股價委屈了。

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由於國際媒體報導，美日關稅談判傳來捷報，包括汽車、稻米及其他農產品貿易等項目，美國將對日本課徵15%的關稅，遠低於先前揚言徵收的25%稅率，日經225指數今天聞訊大漲。

根據投顧統計，今天亞洲股市表現最突出就是日本，其中，日經225指數今天截至中午，已經上漲3.27%，不過，拉長時間，今年以來截至7月23日為止，日股只有漲2.97%，分析師表示，換言之，「還有很大補漲空間」，看好日本大盤後續補漲行情。

此外，投顧統計，今日截至中午為止，亞洲主要股市全都是上漲，除了日股，包括泰國約漲1.90%、中國上海約漲1.26%、香港漲1.10%、台灣漲0.99%、新加坡漲0.39 %、馬來西亞漲0.32%，韓國漲0.05%等。其中，台股大盤雖然漲幅不若日本或泰國，但漲幅也有近1%。

投信機構表示，進一步觀察，整體通膨率僅呈現溫和擴張趨勢，並未顯示通膨失控，匯率有機會隨著美國貿易政策底定而轉穩，擾動市場的不確定因素逐漸消弭，因此，近期台股仍是由具有較佳基本面支撐的AI、半導體族群主導整個盤面，資金健康輪動，台股展望正向。

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