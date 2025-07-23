美日15％互惠關稅歡呼 道瓊期指上漲逾200點

美國總統川普宣布已與日本達成貿易協議，提振達成進一步協議的希望，隨後美股期貨週三（23日）上漲。與道瓊工業指數掛鉤的期貨上漲193點，漲幅0.4%。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布美國已與日本達成貿易協議，提振達成進一步協議的希望，隨後美股期貨週三（23日）上漲。與道瓊工業指數掛鉤的期貨上漲193點，漲幅0.4%。標普500指數期貨上漲0.3%。納斯達克100指數期貨上漲0.1%。

川普週二晚間在「真相社交」（Truth Social）網站上發文稱，美國已與日本達成一項「大規模協議」。該協議包括對日本向美國出口的商品徵收15%的「互惠」關稅。川普也表示，美國正在與歐洲官員會面，以推動與歐盟達成貿易協議。

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美國一直在努力爭取在8月1日截止日期之前與其他國家達成貿易協議。此前，川普於4月2日宣布將對美國商品徵收全面關稅，導致市場陷入混亂。

週三的走勢是標準普爾500指數連續第二天創下新高，盤中小漲0.06%。週二創下該基準指數2025年以來第11次收盤紀錄。道瓊指數30檔成分股本交易日上漲近180點。以科技股為主的那斯達克指數另一方面，由於晶片股受到打擊，股價下跌約0.4%。

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