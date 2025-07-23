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全球代工廠排名洗牌 研調：緯創躍第3 緯穎超越英業達

2025/07/23 20:22

DIGITIMES指出，緯創今年首次躍居第3大代工廠，緯穎則超越英業達。（資料照）DIGITIMES指出，緯創今年首次躍居第3大代工廠，緯穎則超越英業達。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球電子製造服務（EMS）產業正在經歷結構重組，根據市調機構DIGITIMES觀察，生成式AI浪潮推動下，產業勢力版圖已出現明顯移動，過去以PC、手機與蘋果供應鏈主導的成長模式，正由AI資料中心接棒，成為驅動營收與排名變化的主因，其中，緯創（3231）今年首次躍居第3大代工廠，緯穎（6669）則超越英業達（2356）。

DIGITIMES今日發布2025年上半年全球EMS/ODM（電子製造服務/原廠委託設計製造商）前20大業者排名，涵蓋全球從事電路板、次系統與整機組裝，且主要服務企業級市場（2B）的公開發行業者，排除未上市及無財報資訊者後，透過嚴謹篩選與分析彙整而成。

DIGITIMES副總經理黃逸平指出，這份排名不僅揭示產業競局變化，更反映供應鏈正在邁入以AI為核心的新階段。觀察2025年上半年數據，全球前20大業者總營業額達3260.7億美元，台灣業者在AI伺服器訂單強勁帶動下強勢回升，市佔一舉攀升至70.2%，不僅扭轉自2018年以來的下滑趨勢，更創下近年新高。

鴻海第1 廣達第2

相較之下，中國與北美業者佔比則略為下滑，分別來到18.4%與11.5%。黃逸平表示，由輝達（NVIDIA）主導的AI平台成為台廠主要成長來源，也讓台灣業者市佔有望在下半年進一步擴大。此次排名中，最大的變動來自第3名席次的持續洗牌。長期穩居第1的鴻海（2317）仍居龍頭地位，廣達（2382）在2024年上半年超越和碩（4938）成為第2，反映AI伺服器業務的重要性。

而在2025年上半年，緯創在脫手中國與印度工廠蘋果組裝業務後，全面投入AI伺服器，在NVIDIA GB200機櫃提前大量出貨的推動下，緯創首次晉升第3大代工廠，成為成功轉型的代表性企業。另一個值得注意的地方是，來自中國的華勤與專攻AI伺服器的緯穎排名雙雙超越英業達，分別位居第10與第11名。

黃逸平說明，紅鏈華勤受惠於HP筆電訂單轉單與中國雲端客戶H20 AI伺服器拉貨，順利從消費性電子轉進電腦與AI領域；緯穎今年上半營收年增率高達166.06%，除了創下歷年同期新高，也比2024下半年強勁成長，是此波生成式AI浪潮下最具成長爆發力的兩家企業。 

黃逸平認為，傳統PC與手機市場雖有復甦，營收仍受到季節性影響，但廣達、緯創、Jabil、華勤、緯穎、Celestica等業者，憑藉AI資料中心穩定需求，營運已擺脫淡旺季規律，全年營收動能維持高檔，顯示生成式AI已成為產業成長的核心引擎。 

隨著輝達、台積電等關鍵AI推手持續拉升出貨規模，黃逸平預期，2025年下半年至2026年，AI資料中心的相關業績仍將持續主導EMS/ODM業者的營收與市佔變化，供應鏈將進一步朝向高附加價值業務轉型，形成全新產業競局。

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