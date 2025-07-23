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川普砲轟鮑爾是笨蛋 稱他8個月後就會滾蛋

2025/07/23 13:07

時任美國總統的川普（後）於2017年11月在白宮提名鮑爾（前）擔任聯準會主席。當年由川普親自提名的合作夥伴，如今卻成為他口中的「笨蛋」。（路透資料照）時任美國總統的川普（後）於2017年11月在白宮提名鮑爾（前）擔任聯準會主席。當年由川普親自提名的合作夥伴，如今卻成為他口中的「笨蛋」。（路透資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普再度將炮口對準聯準會（Fed）。根據路透報導，川普於22日在一場記者會上，猛烈抨擊聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是個讓利率過高的「笨蛋」（numbskull），並預言他將在八個月內去職。

川普在與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的會議上表示：「我認為他做得不好，但他很快就要滾蛋了。8個月後，他就出局了。」這番言論是他數月來施壓聯準會降息的最新舉動，也再次引發外界對央行獨立性遭政治干預的擔憂。

然而，經濟學家普遍警告，這種施壓行為可能適得其反。高盛（Goldman Sachs）的報告指出，市場已察覺聯準會獨立性面臨的風險正在上升，這反而推高了長期的通膨預期。若通膨預期失控，聯準會不僅更難降息，甚至可能被迫採取更緊縮的貨幣政策來應對。

巴克萊銀行（Barclays）的經濟學家也指出，任何迫使聯準會採取不合理寬鬆政策的企圖，最終都將導致更高的長期利率與通膨。川普將美國民眾買不起房歸咎於鮑爾維持高利率，但經濟學家認為，恰恰是這種破壞市場信心的政治攻擊，才可能真正傷害經濟穩定。

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