「懲罰北美、獎勵海外」! 路透曝 : 美國3大車廠抨擊對日貿易協議

美國3大車廠抨擊美對日貿易協議，對美國汽車工業和美國汽車工人是一筆糟糕的交易。（示意圖，美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府與日本達成新的貿易協議，將對來自日本的進口汽車關稅降至15%，但卻維持對加拿大與墨西哥進口車輛25%的高關稅，這讓美國三大車廠通用（GM）、福特（Ford）與Stellantis（克萊斯勒母公司）大為不滿，認為此舉將損害本土汽車產業，等同於「懲罰北美、獎勵海外」。

《路透》報導，代表底特律三大車廠的「美國汽車政策委員會」（AAPC）主席布朗特（Matt Blunt）指出，他們仍在審查該協議內容，但強調「任何對日本製、幾乎無美國內容的汽車徵收較低關稅，卻對北美製、含高比例美國零組件的車輛徵收較高關稅的作法，對美國汽車產業及勞工是一筆糟糕的交易」。

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這份協議正值前總統川普威脅要在8月1日對墨西哥與加拿大商品分別徵收30%與35%關稅之際，這讓美國汽車產業深感壓力。

白宮發言人Kush Desai為此協議辯護，稱其為「歷史性的勝利」，將終結日本對美製車輛設下的不公平貿易壁壘。

據報導，根據美國三大車廠的獲利數字，顯示了他們正面臨關稅衝擊。其中，通用汽車在第二季因關稅蒙受11億美元（約新台幣322.3億元）損失，預期第三季將進一步惡化；Stellantis更表示，關稅已導致3億歐元（約新台幣103億元）的損失，因此得削減部分車款產量與出貨量，調整製造策略。

雖然川普4月曾針對零組件與材料部分鬆綁關稅，但延長符合《美墨加協議》原產地規則的北美零件免稅優惠，但對整車的25%高額關稅仍未鬆手。

專家指出，這項針對日本的優惠協議，可能改變全球汽車產業供應鏈的平衡，讓日系品牌受惠，美系車廠卻腹背受敵。若未來關稅政策未能調整，將不僅影響美國汽車出口競爭力，也恐進一步衝擊底特律的產業命脈。

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